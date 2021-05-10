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餵奶量
根據台灣兒科醫學會嬰兒哺育委員會的建議，母乳是足月產的正常新生兒最佳的營養來源，周昀建議出生後要儘速哺育母乳，並持續「純哺育母乳」到 4~6 個月大，之後則開始添加副食品；雖然建議持續哺育母乳到 1 歲，但不建議「純母乳哺育」超過 6 個月，還是要有副食品的搭配，才能學會正常飲食。
而在開始添加副食品之前，周昀也提醒，切記「不須」額外補充水分，以免占了胃容量而導致營養不良或是水中毒。
針對親餵或瓶餵的寶寶而言，奶量到底要喝多少才算足夠呢？
- 親餵：餵奶量依寶寶需求哺餵，因母乳比起配方奶的排空速率較快，平均每 2~3 小時哺餵一次
- 瓶餵：按照體重換算平均，依寶寶重量，每天哺餵每公斤體重 150~200 ml，平均每天 3~4 小時哺餵一次。
睡眠量
根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的「各年齡每日睡眠時數表」建議，新生兒一天所需的睡眠時間為 14~17 小時，但是每次最長睡眠時間大概 4~5 小時會醒來一次，可能會是要喝奶、或是排便，爸媽們不用太擔心寶寶不睡覺，因為每隔一段時間就醒過來是很正常的，只要哄一哄，讓寶寶感到安心、安全，他又會繼續睡了。
另一方面，周昀也說，近年來越來越重視嬰兒猝死症候群的發生，其發生率在 2~3 個月大時達到高峰，95% 發生於 6 個月以下的寶寶。根據美國兒科醫學會的建議，1 歲以下嬰兒都應該仰睡，嚴禁趴睡，側睡也不安全；除此之外，嬰兒應放置於個別的嬰兒床上且應與父母親「同房不同床」，亦不建議與其他人或是多胞胎手足同睡，另外，無論是懷孕時與生產後，皆須避免寶寶暴露於吸菸以及二手菸的環境中，以降低嬰兒猝死症候群的風險。
嬰兒猝死症候群
1 歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者。
排尿／排便量
周昀提醒，排尿量很簡單判斷，無論是親餵或瓶餵，每天小便量應以有重量的尿布 5 包以上為標準。
不過排便的狀態就很複雜了，喝配方奶的新生兒平均 1 天 4 次，喝母奶的寶寶可能會達到 1 天 6~8 次，甚至 10 次以上；不過長到 4~5 個月，開始可以吃副食品的時候，不論喝母奶還是配方奶，平均 1 天 2 次大便，並持續到 1 歲。
而大便顏色的評估對於新生兒而言也是相當重要，周昀說，爸媽們可以對照兒童健康手冊的「嬰兒黃金九色卡」，編號 7、8、9 號的便便才是正常的狀況，其餘編號 1~6 號的便便皆為不正常的狀況，一旦發生任何異常顏色的大便時，可拍照或是將大便留下後，應盡快就醫請教專業兒科醫師，必要時需轉診至兒童消化專科醫師，以免延誤病情。
嬰幼兒營養補充
新生兒及幼兒較少接受陽光曝曬，若懷孕時母體本身含量不高導致出生時身體內的維生素 D 含量並不高，所以特別容易缺乏維生素 D，而缺乏維生素 D 就有可能造成佝僂。
目前根據台灣兒科醫學會的建議，針對純母乳哺育或部分母乳哺育的寶寶，從新生兒開始每天給予 400 IU 口服維生素 D；若是使用配方奶的寶寶，如果每日總進食量少於 1,000ml，亦需要每天給予 400 IU 口服維生素 D。
另外，鐵是促進新生兒發展的重要因素，如缺鐵可能會導致貧血進而影響到幼兒的動作表現、認知及學習能力等等，而富含有鐵的副食品可在 4 至 6 個月大時開始添加，4 個月後尚未添加副食品之前，應開始每天補充口服鐵劑。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 新生兒照護有 4 大重點！兒科醫師詳解餵奶量、睡眠量、排便量、營養補充要訣
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