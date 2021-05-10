桃園新住民電影工作坊開跑！新二代導演教姐妹拍生命故事

《四方報》報導，隨著台灣新住民及新二代人口突破百萬大關，新住民、移工議題也越來越受到重視，除了各政府機關、NGO組織致力倡議新住民權益外，在藝文領域，大家也期待看到更多以在台新住民及移工為主題的影視作品。





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菲律賓新二代導演——鄒隆娜，在2016年就憑一部描繪菲籍漁工在台打拼的劇情短片《阿尼》一舉入圍坎城影展，成為台灣深耕新住民領域的代表性導演。她本月受桃園市新住民文化會館邀請，開辦免費課程「新住民、新二代、移工影像工作坊」，決定將自己的經驗分享給姐妹們，教更多新住民動手拍出自己的生命故事。





5月1日勞動節當天，鄒隆娜與約20名姐妹們齊聚在桃園新住民文化會館教室中展開第一堂授課。鄒隆娜首先播放兩部自己拍攝的短片——《青梅的手》和《虎父的妞妞未而立》，前者講述一名陸籍配偶儘管在拿到身分證後，仍在求職過程中碰壁的無奈；後者則是鄒隆娜獻給父親的電影，透過混剪50年代台灣的電影畫面，再配上鄒隆娜的獨白，試圖拼接出父親30歲時的生活樣貌，也透過電影與父親重新接上線。





鄒隆娜在課堂中表示，這兩部片呈現出做紀錄片的不同方式，它可以是拍別人的故事、紀錄社會議題；也可以是從內而外的把感受說出來，形式很多，希望大家可以利用這堂課多多去實驗。





她表示，拍電影只是一個工具、一個媒介，它最終要服務的是「故事」，也就是這堂課的主題——「如何說故事」。「拍電影最重要的是用自己的觀點去呈現你要說的真實，因此最重要的是要問自己『為什麼要說這個故事』」。





會後，鄒隆娜表示，她過去曾在菲律賓辦過影像工作坊，教災區小孩拍電影，讓他們就地取材發揮創意，用很簡單、很經濟的方式去拍電影。「我本來是要去那邊拍片，但我知道我不可能永遠待在災區，電影是一個工具，將這個技能教給他們後，就能讓他們去說自己的故事」。這樣珍貴的教學經驗也成為鄒隆娜想接下此次「新住民、新二代、移工影像工作坊」講師的原因。





隨著新住民議題在影視產業逐漸受到重視，鄒隆娜也希望，未來能看到影視產業在談到新住民議題時，有更多著力在探討法條的部分，並希望未來新住民議題的電影可以突破小眾框架接觸到更主流的觀眾，並且不再是一個「被類別化的電影」，這也都是她現在創作上努力思考的方向。



