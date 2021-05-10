手指吃蘿蔔乾是什麼？手指挫傷勿搓揉！醫教PRICE自救

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其實手指「吃蘿蔔乾」的正確名稱是「手指挫傷」（Finger contusion），當手指的關節遭受突發且不正常的受力，尤其是籃球傳接球時，導致關節周圍韌帶或是肌腱急性受傷，使組織液和血液流出，產生腫脹瘀青的症狀。
受傷怎麼辦？PRICE五字訣自救
受傷當下應遵循急性運動傷害時的處理原則「P.R.I.C.E」，可以利用竹筷子或是冰棒棍，甚至是旁邊的手指，協助固定及保護受傷的手指，避免二次傷害，另外冰敷也可加速消腫。
Protection（保護）：
使用硬物支撐，如木板、棍子等，保護受傷部位，避免二度傷害。
Rest（休息）：立即停止活動，如果是下肢受傷，可以使用拐杖；上肢受傷，則可使用手臂吊帶。
Ice（冰敷）：每隔1至2小時冰敷患處15至20分鐘，有止血、止痛、消腫功效，建議將冰塊裝進塑膠袋或冰敷袋，避免皮膚因直接接觸而凍傷。
Compression（加壓）：將彈性蹦帶由遠至近纏繞患處，協助血液回流，幫助止血、消腫，在戶外時可將襪子作為繃帶使用，如果是腳踝扭傷，也可將攜帶綁緊加壓，惟要留意彈性繃帶鬆緊，避免太緊造成反效果。
Elevation（抬高）：受傷部位抬高過心臟位置，可加速消腫。若是腳踝扭傷，可平躺並於腳下墊枕頭，減少患部腫脹。
搓揉手指恐惡化？什麼時候會消腫？
廖志祥醫師提醒，千萬不要搓揉受傷部位，搓揉可能會使受傷的組織流出更多組織液及血液，讓手指變得更加腫脹；如果有骨折或是肌腱斷裂的情況，搓揉也會使情況更惡化。
一般單純韌帶受傷，約需要4至6週時間，等待消腫及組織修復，就能恢復正常活動，廖志祥醫師提醒，如果一直沒有消腫，或消腫後手指仍無法正常活動，就要擔心可能是韌帶完全斷裂、骨折或肌腱斷裂的情況，建議應盡快就醫，減少後遺症產生。
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