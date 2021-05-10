▲ Audi 加速擴點腳步，新展間年底進駐北台中、高雄鳳山

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Audi 即將進駐北台中及高雄鳳山
「和順利汽車」作為 Audi 在中台灣最具規模的經銷商，多年來深耕中部地區豪華車市場，除了擁有Audi 台中及Audi 彰化兩座全功能展示中心暨服務廠，更打造全台最大的奧迪嚴選中古車南屯旗艦店暨服務廠。為進一步拓展服務範圍並延續在地化經營理念，和順利汽車鎖定台中市潭子區的精華地段，斥資興建全新 Audi 北台中展示中心，總樓地板面積逾 800 坪，其內部樓層將規劃一樓 8 部及二樓 2 部、總計可容納 10 部新車的展示空間，以及設有快速保養工位的服務區，期盼為更多大台中地區的消費者，提供最完善的購車品質與維修服務。
而在南台灣豪華車市深耕許久的「奧迪南部汽車」，目前擁有 Audi 高雄和 Audi 台南兩座全功能展示中心暨服務廠，以及奧迪嚴選中古車高雄展示區等據點，其所屬全台規模最大的 Audi 原廠鈑金烤漆服務廠，則是座落於高雄市岡山工業區內的奧迪南部鈑烤中心。「奧迪南部汽車」同樣積極規劃將服務範圍延伸至其他大高雄都會區，因此選定熱鬧的鳳山區精華地段，闢建全新 Audi 高雄鳳山展示中心；該新據點的占地總面積逾 1,000 坪，其內部寬敞的場域空間，預計將設計可容納 14 部車的新車展示區，同時可陳列 10 部車輛的 Audi 嚴選中古車部門，並同步設置快速保養工位的服務區，為顧客提供簡易維修保養，未來將提供大高雄都會區消費者，更全面的購車體驗及服務禮遇。
此外迎接電動車時代的到來，因應 Audi 積極佈局國內電動車市場，兩座全新展示中心也將同步設置「Audi 極速快充站」等相關設備。全新奧迪北台中與高雄鳳山展示中心，預計將於今年年底陸續展開營業。