▲ Land Rover 多款車入圍車訊風雲獎，Defender 奪下「最佳進口豪華大型SUV」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣車界一年一度的新車評選盛會「2021車訊風雲獎」結果出爐，Land Rover 展現品牌極具強大的產品魅力，旗下各級距豪華 SUV 車型一舉入圍三個級距包含 Range Rover Evoque 入圍【最佳進口豪華小型SUV】、Disovery Sport 入圍【最佳進口豪華中大型SUV】，2021 年初挾重點車款 Land Rover Defender 110 則入圍【最佳進口豪華大型SUV】。
Land Rover Defender 110 一致獲得在場 30 位專業評審們的肯定，榮獲 2021 年車訊風雲獎【最佳進口豪華大型SUV】。Land Rover Defender 具備足稱經典的車名以及優美造型，運用現代化設計語彙重新演繹經典風格；強悍的 D7x 鋁合金底盤與優異的動力輸出詮釋品牌「Above and Beyond」精神。
2021 年車訊風雲獎 Land Rover 憑藉其出眾的設計力與產品魅力入圍【進口豪華SUV車款】三種級距；三款入圍車款皆搭載 Terrain Response 2最新第二代全地形反應系統與 ATPC全地形行進控制系統與最新世代 Pivi Pro智慧科技介面。新世代的科技運用搭配全地形能力，一致獲得在場 30 位專業評審們的肯定，最終，Land Rover Defender 110 獲得【最佳進口豪華大型SUV】殊榮。