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Gogoro Network、台中市打造低碳城市 換電站達 300 座里程碑

Gogoro Network、台中市打造低碳城市 換電站達 300 座里程碑
▲ Gogoro Network、台中市打造低碳城市 換電站達 300 座里程碑

2GameSome - 有車賞

2021-05-10 20:55:00

Gogoro Network® 於全台建置超過 2,000 座 GoStation® 電池交換站，並累積超過 38 萬名用戶使用電池交換服務。透過台中市政府的支持與協助，Gogoro Network 於台中市目前累積建置的電池交換站達 300 座，台中市長盧秀燕與 Gogoro Network 總經理潘璟倫共同出席第 300 座電池交換站啟用儀式，親自體驗電池交換服務。

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台中市長盧秀燕、 Gogoro Network 總經理潘璟倫、台中車主廖彥鈞(左一)與林奐希(右一)共同出席第 300 座電池交換站啟用儀式。
台中市長盧秀燕、 Gogoro Network 總經理潘璟倫、台中車主廖彥鈞(左一)與林奐希(右一)共同出席第 300 座電池交換站啟用儀式。
台中市政府為目前台中地區最大的電池交換站建置合作夥伴，在市府的積極推動之下，目前用戶於台中市累積交換超過 2,600 萬顆智慧電池，於全市 29 個行政區皆有電池交換站的身影，且在達到第 300 站的里程碑後，Gogoro Network 於台中市設置的 Super GoStation 也達到了 17 座，與新北市並列為全台最多 Super GoStation 的城市。其中，臺中草悟廣場站為全台首座 Super GoStation，長期穩居最受歡迎換電站，平均每個月皆有高達一萬人次到訪。

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