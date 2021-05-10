▲ Peugeot 3008 / 5008 換新面容 豐富選擇 130.9～174.9 萬元

車型
建議售價
PEUGEOT 3008 1.2L PureTech Design *接單引進
130.9萬元
PEUGEOT 3008 1.2L PureTech Allure
133.9萬元
PEUGEOT 3008 1.2L PureTech Allure+
143.9萬元
PEUGEOT 3008 1.5L B lueHDi Allure
140.9萬元
PEUGEOT 3008 1.5L B lueHDi Allure+
150.9萬元
PEUGEOT 3008 1.6L PureTech GT
153.9萬元
PEUGEOT 3008 1.6L PureTech GT Cielo
159.9萬元
PEUGEOT 5008 1.6L PureTech Allure
150.9萬元
PEUGEOT 5008 1.6L PureTech Allure+
160.9萬元
PEUGEOT 5008 1.5L B lueHDi Allure
154.9萬元
PEUGEOT 5008 1.5L B lueHDi Allure+
164.9萬元
PEUGEOT 5008 1.6L PureTech GT
167.9萬元
PEUGEOT 5008 1.6L PureTech GT Cielo
174.9萬元
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Peugeot 3008 / 5008 承襲全新品牌設計語彙，獅王鬃毛造型融合水箱護罩延伸兩側線條，LED 銳利頭燈組與獅王獠牙日行燈，不僅融合、更加強化仿生特徵，型塑車頭立體視覺感受。同時，Peugeot 運用大面積黑色鋼琴烤漆飾條點綴車尾鈑件，打造渾圓厚實運動休旅車尾線條，輔以獅爪印象 LED 尾燈及 Peugeot 立體金屬獅徽，不僅凸顯尾燈辨識度確保用路安全，也建構獨樹一幟、令人難以錯認的車尾造型。另外，3008 / 5008全車系標準配備腳踢感應式電動開闔尾門。*接單引進之Design車型除外
動力部分，3008 / 5008 全車系搭載符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新 WLTP 全球輕型車測試規範之先進動力科技，包含：蟬聯 8 屆國際引擎大賞 International Engine of the Year 最佳引擎之 1.6 升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，180 匹最大馬力 / 250 牛頓米最大扭力強悍輸出表現，仍擁有每公升約 15 公里的優異油耗；而注重省油表現之消費者，寶嘉聯合也提供 1.5L BlueHDi 高壓共軌渦輪增壓柴油引擎動力車型，130 匹最大馬力 / 300 牛頓米最大扭力，強勁動能更兼顧每公升最佳 21.9 公里的燃油效率。另外，為滿足消費者不同動力需求，3008 還可選擇 1.2L PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油動力，以 130 匹最大馬力 / 230 牛頓米最大扭力的充沛動能，擁有每公升 16.1 公里的節能表現。不僅如此，3008 / 5008 全車系皆採 EAT 8 速手自排變速系統，高延展性動力輸出與綿密齒比配置，搭配 F1 換檔撥桿與智慧型學習多模式變速系統。
針對全新 3008 / 5008，全車系除擁有 6 具 SRS 輔助氣囊及 ISOFIX兒童安全座椅裝置，並以 ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等，且為提供駕駛及乘員高標準安全防護；更搭載完善 ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HBA智慧型遠近頭燈、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示輔助系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持系統、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測警示系統及VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統等，提供駕駛完善行車輔助，更為守護全車乘員安全無所妥協；而 Allue+ 及 GT 車型擁有 VisioPark 前方多模式環景駐車輔助及 Park Assist 駐車輔助系統。另外，GT 車型還配備 Grip Control®抓地力控制系統含 HADC陡坡緩降系統，使駕駛可因應不同路況切換模式以做適切反應。
2021年，Peugeot 不僅於 2 月份發表全新品牌獅子廠徽及未來全球策略方向，期望將 Peugeot 推升全新紀元之際，將承襲 211 年法式美學與 132 年精湛造車工藝，持續推出更多全新車款。而 Peugeot 總代理 寶嘉聯合跟隨法國原廠步調，陸續為台灣消費者引進更多全新車款，包含即將上市之全新 3008 / 5008；除此之外，寶嘉聯合也將繼續佈建新車銷售及售後服務據點。
Peugeot 3008 / 5008 建議售價