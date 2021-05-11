▲ 百萬最速休旅！Hyundai 小改款 Kona 與 Kona N Line 86 萬起登台

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N Brand 性能部門調校 Kona N Line 性能同級最強
出自 N Brand 性能部門調校的第二代 Gamma 1.6T 直列四缸引擎，針對全新連續汽門可變揚程技術(CVVD，空燃比最佳化)、整合式溫度管理系統(ITMS，引擎預熱縮短)、連續可變機油泵浦(減低引擎動力耗損)、燃油噴射系統(350bar，提高燃燒效率)等動力系統再強化，達成新引擎燃油效率提升，動力不減損的優越特性。
小改款 Kona / Kona N Line 擁有最大馬力 198ps/6000rpm 以及 27kg-m/1600~4500rpm 峰值扭力，搭配離合器散熱及換檔控制進化的新型 7 速 DCT 雙離合器自手排變速系統，造就 0~100km/h 加速僅需 7.7 秒。Kona N Line 特別配置專屬德國馬牌性能胎、320mm 前煞車碟盤及方向盤換檔撥片，保有最佳駕馭樂趣。
小改款 Kona / Kona N Line 為同級車款唯一提供六種不同駕馭模式，透過變速箱側中島旋鈕快速切換模式，包括 Drive Mode（節能、運動、一般）以及 Traction Mode 越野脫困模式（雪地、泥濘及沙地），其做動乃是透過行車電腦判斷車輪打滑時提供額外動力，尋找輪胎抓地力協助車輛脫困，提供玩家性能之外的休旅樂趣體驗。
車體結構&智慧科技領先同級 打造安全的駕馭樂趣
小改款 Kona / Kona N Line 全車體 51.8% 使用 AHSS 先進高剛性鋼材打造，不僅通過歐盟 EuroNCAP 嚴苛撞擊測試，更是同級 SUV 唯一奪得 2018 及 2019 美國 IIHS TOP Safety Pick + 最高安全評價車款。
小改款 Kona / Kona N Line 具備符合美國汽車工程師協會（SAE）所制定的Level 2等級半自動駕駛科技，以及完整輔助的 Hyundai SmartSense 主動安全科技，提供駕乘最安全的座艙防護。包含在 0-180 km/h 內可作動的 SCC 智慧型主動車距維持系統 (附 Stop & Go)、LFA 車道維持輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動剎車輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、FCA(CAR/PED/CYC) 前方主動煞停輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、LDW 車道偏離警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、HBA 遠近光燈調節系統、BCW盲 區偵測警示系統、RCCW 後方交通防撞系統、LCA 車道變換警示系統、LVDA 前車駛離警示系統、ROA 後座成員下車警示系統以及 SEA 車門啟閉防撞警示系統等，為同級車款最先進、最完整的主被動安全。
運動氣息更衝色 高規N Line車型彰顯性能控個性
擁有跑格外觀的 Hyundai Kona 接連多次榮獲世界設計大獎肯定，包括紅點設計大獎 (Reddot Design Award) 及 iF 設計大獎 (iF Design Award)。全新導入的小改款 Kona 車頭外觀設計線條更成熟吸睛，跨界休旅車格、分離式頭尾燈組設計、Two-Tone 雙色式樣維持年輕奔放姿態。
Kona N Line 專屬的鯊魚車頭造型，黑色網格水箱護罩設計、N Line銘板、N Line霸黑蜂巢進氣壩、前保桿採垂直進氣簾，視覺效果更加銳利。車尾分離式導光條尾燈、後下擾流鰭片、專屬的運動化雙出尾管層次設計，兼具性能氣息及空氣力學，加上18吋雙色運動化鋁圈配置性能跑胎，展現 N Brand 應屬的運動個性。
同級最佳科技座艙搭配便利行動娛樂系統 打造完美乘坐體驗
內裝部分，Kona N Line 運動化三幅式多功能方向盤，銘刻 N Brand 標誌，座椅、方向盤、專屬排檔頭採用 N Line Red-Stitch 紅色縫線，增添車室運動風格。時下講究的便利科技配備同樣不缺，駕駛座電動座椅附電動腰靠，全車系標配 10.25 吋全液晶數位儀表板、HUD 高質感抬頭顯示器、懸浮式 8 吋多媒體主機、Qi 無線充電盤、後座 USB 充電孔等，且搭載同級唯一標配的無線 Apple CarPlay & Android Auto 影音娛樂系統。