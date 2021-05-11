Hyundai N Brand首款力作，Kona 86萬元起熱血登台，Kona N Line更有超殺價格

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出自N Brand性能部門調校的第二代Gamma 1.6T直列四缸引擎，針對全新連續汽門可變揚程技術(CVVD，空燃比最佳化)、整合式溫度管理系統(ITMS，引擎預熱縮短)、連續可變機油泵浦(減低引擎動力耗損)、燃油噴射系統(350bar，提高燃燒效率)等動力系統再強化，達成新引擎燃油效率提升，動力不減損的優越特性。
New Kona / Kona N Line擁有最大馬力198ps/6,000rpm以及27kg-m/1,600~4,500rpm峰值扭力輸出，搭配離合器散熱及換檔控制進化的新型7速DCT雙離合器自手排變速系統，造就0到100km僅需7.7秒。高規Kona N Line特別配置的專屬德國馬牌性能胎、320mm前煞車碟盤及方向盤換檔撥片等，讓駕駛SUV仍保有嚮望極速性能的駕馭樂趣。
New Kona / Kona N Line為同級車款唯一提供六種不同駕馭模式，透過變速箱側中島旋鈕快速切換模式，包括Drive Mode（節能、運動、一般）以及Traction Mode越野脫困模式（雪地、泥濘及沙地），其做動乃是透過行車電腦判斷車輪打滑時提供額外動力，尋找輪胎抓地力協助車輛脫困，提供玩家性能之外的休旅樂趣體驗。
New Kona / Kona N Line全車體51.8%使用 AHSS 先進高剛性鋼材打造，不僅通過歐盟EuroNCAP嚴苛撞擊測試，更是同級SUV唯一奪得2018 及2019美國IIHS TOP Safety Pick +最高安全評價車款。而其堅實車體結構亦有助提升動態底盤的抗扭曲及操控穩定性，讓強悍性能得以淋漓盡致發揮。
同時The New Kona / Kona N Line具備符合美國汽車工程師協會（SAE）所制定的Level 2等級半自動駕駛科技，以及完整輔助的Hyundai SmartSense主動安全科技，提供駕乘最安全的座艙防護。包含在0-180 km/h內可作動的SCC智慧型主動車距維持系統 (附Stop & Go)、LFA車道維持輔助系統、RCCA後方交通防撞主動剎車輔助系統、BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、FCA(CAR/PED/CYC) 前方主動煞停輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示系統、FCW前方撞擊警示系統、LDW車道偏離警示系統、LKA車道偏移輔助系統、HBA遠近光燈調節系統、BCW盲區偵測警示系統、RCCW後方交通防撞系統、LCA車道變換警示系統、LVDA前車駛離警示系統、ROA 後座成員下車警示系統以及SEA車門啟閉防撞警示系統等，為同級車款最先進、最完整的主被動安全。
擁有跑格外觀Kona 為車壇「貴族設計師」 Luc Donckerwolke親自操刀設計，接連多次榮獲世界設計大獎肯定，包括紅點設計大獎 (Reddot Design Award) 及iF設計大獎 (iF Design Award)。全新導入的The New Kona 車頭外觀設計線條更成熟吸睛，跨界休旅車格、分離式頭尾燈組設計、Two-Tone雙色式樣維持年輕奔放姿態，高規Kona N Line車型則是盡顯出眾狂傲不拘的運動氣息。
Kona N Line專屬的鯊魚車頭造型，黑色網格水箱護罩設計、N Line銘板、N Line霸黑蜂巢進氣壩、前保桿採垂直進氣簾，視覺效果更加銳利。車尾分離式導光條尾燈、後下擾流鰭片、專屬的運動化雙出尾管層次設計，兼具性能氣息及空氣力學，加上18吋雙色運動化鋁圈配置性能跑胎，展現N Brand應屬的狂傲個性。
內裝部分，Kona N Line運動化三幅式多功能方向盤，銘刻 N Brand標誌，座椅、方向盤、專屬排檔頭採用N Line Red-Stitch紅色縫線，增添車室運動風格。時下講究的便利科技配備同樣不缺，駕駛座電動座椅附電動腰靠，全車系標配10.25 吋全液晶數位儀表板、HUD高質感抬頭顯示器、懸浮式8吋多媒體主機、Qi無線充電盤、後座USB充電孔等，且搭載同級唯一標配的無線 Apple CarPlay & Android Auto影音娛樂系統，讓享受駕馭性能同時亦結合數位生活的便利性。
即日起，邀請性能控車迷預約試乘體驗全新Kona N Line的迷人魅力，6月底前預購訂車另享超速專案，指定勁化型再加價10,000元升級最高規Kona N Line車型(全台限量100台)，請洽全國Hyundai展示中心。