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不吃學校營養午餐2大常見原因
「小孩子不吃營養午餐就是 2 大原因，一個是學校的餐真的不好吃，另一個則是小朋友比較挑食」面對孩子不好好吃營養午餐的情況，Heho 營養師吳宜庭對此表示。
在尋找改善方法之前，吳宜庭強調一個更重要的觀念，那就是先了解孩子的喜好比營養更重要，不然換成自己帶便當，也無法解決孩子不吃午餐的問題。
準備好吃又營養的午餐三原則
如果孩子真的不喜歡吃學校所提供的營養午餐，為了不讓孩子的營養攝取不均，那就幫孩子帶便當吧！吳宜庭也分享以下 3 點準備營養又美味便當的小秘訣：
- 飯、肉、菜缺一不可
- 避免加工品
- 配菜顏色要豐富
而第 3 個原則為做好吃便當菜的秘訣，就是利用不同顏色的食材做出鮮豔配色的便當，好看的配色不僅刺激孩子們的視覺，同時也能促進食慾，增加他們動筷子的速度喔！
文、影 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 【營養TalkTalk】小孩在學校都不吃營養午餐怎麼辦？3秘訣讓營養午餐變得更好吃
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