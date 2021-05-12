  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

【營養TalkTalk】小孩在學校都不吃營養午餐怎麼辦？3秘訣讓營養午餐變得更好吃 

【營養TalkTalk】小孩在學校都不吃營養午餐怎麼辦？3秘訣讓營養午餐變得更好吃 
【營養TalkTalk】小孩在學校都不吃營養午餐怎麼辦？3秘訣讓營養午餐變得更好吃 

Heho健康

2021-05-12 14:01:30

有媽媽問說：「他家的小孩在學校都不好好吃營養午餐，這應該怎麼辦才好？」，當孩子進入國小後，到了中午的用餐時間，就會吃學校團膳的午餐。雖然這些的午餐菜色都經過營養師的評估，但是有些孩子就是不喜歡吃，也錯過了攝取營養的機會啊！

我是廣告 請繼續往下閱讀


不吃學校營養午餐2大常見原因

「小孩子不吃營養午餐就是 2 大原因，一個是學校的餐真的不好吃，另一個則是小朋友比較挑食」面對孩子不好好吃營養午餐的情況，Heho 營養師吳宜庭對此表示。

在尋找改善方法之前，吳宜庭強調一個更重要的觀念，那就是先了解孩子的喜好比營養更重要，不然換成自己帶便當，也無法解決孩子不吃午餐的問題。

準備好吃又營養的午餐三原則

如果孩子真的不喜歡吃學校所提供的營養午餐，為了不讓孩子的營養攝取不均，那就幫孩子帶便當吧！吳宜庭也分享以下 3 點準備營養又美味便當的小秘訣：

  • 飯、肉、菜缺一不可
  • 避免加工品
  • 配菜顏色要豐富
飯肉菜缺一不可，是因為它們各供給不同的營養給小朋友，作為他們成長所需的原料。而不要使用加工品的食品作為便當菜，不只是營養價低，而且還夾帶高鈉、高油，及添加劑的問題，會對孩子的身體造成負擔。

而第 3 個原則為做好吃便當菜的秘訣，就是利用不同顏色的食材做出鮮豔配色的便當，好看的配色不僅刺激孩子們的視覺，同時也能促進食慾，增加他們動筷子的速度喔！

文、影 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 【營養TalkTalk】小孩在學校都不吃營養午餐怎麼辦？3秘訣讓營養午餐變得更好吃 

【營養TalkTalk】早上趕不及幫孩子預備早餐，只好外面買？把握3大原則讓外食早餐不NG

【營養talk talk】怕孩子長不高狂燉大骨湯補鈣？營養師解密早中晚高鈣食材一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
45.98%54.02%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
38.95%61.05%
2021-05-10-2021-05-13
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀