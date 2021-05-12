影／鄭寶清選市長 要當桃園財神讓年輕人看到希望和未來
2022縣市長大選開始倒數，民進黨桃園市長人選也逐漸浮上檯面。其中前立委鄭寶清因為政治資歷深厚，加上長年深耕地方又有讓台鹽在短短3個月轉虧為盈的企業管理經驗，被外界喻為是鄭文燦的最佳接班人。鄭寶清說常有人問他現在到底有幾個要參選？鄭寶清意志堅定的說，「別人不知道，但是鄭寶清一定會選」。
記者李春台/桃園報導
2021-05-12 19:09:42
鄭寶清表示，因為桃園是一個新興都市、新的院轄市，更重要的是桃園有國際機場這個入口。未來在中、美兩強之間競爭的世界局勢中，台灣是站在支撐點的位置；同時桃園也是整個台灣，未來2024一個最重要的支撐點。鄭寶清說，「桃園未來對台灣的政治有重要的影響。」同時也意指，保住桃園市市長的位置，對總統選戰有一定的支撐和影響。
問到為何要參選下一屆桃園市長，鄭寶清強調自己「30年磨一念」，一念就是以民為念，就是怎麼樣照顧人民，鄭寶清這次劍指桃園市長寶座，是要當桃園市民的財神爺，同時讓年輕人能夠看得見希望跟未來。他強調自己希望做到三件事情，第一個就是少有所長、壯有所用以及老有所養。
鄭寶清以他當年翻轉台鹽，每年大賺20幾億的成功企業管理經驗當作後盾，直言如果自己當選桃園市長，他就會是「桃園市的財神爺」，並強調要創造更多的財富給百姓。至於如何創造財富？鄭寶清以桃園的都市計畫為例表示，桃園目前有30幾個都市計畫，道路狹小造成發展上非常大的困難，如果能選上桃園市長，他希望能夠循序地整合成3個，最後成為1個都市計劃造福全桃園。
鄭寶清最後強調，桃園的政治板塊長時間藍大於綠，雖然鄭文燦執政成績亮眼，讓桃園的藍綠板塊鬆動消長，但目前還是頂多維持平盤，甚至綠營基礎還小輸給藍營，因此民進黨推出的候選人要勝選必須要更努力、更認真，同時必須具備一定行政經驗，也要讓這個新興城市的年輕人知道，選上市長之後會替他們做事，讓他們看到希望跟未來。