台灣太恐慌？彭博社：僅增23人就現疫苗施打潮

自從新冠肺炎(COVID-19)疫情在去年爆發之後,台灣屢屢被外界稱為「防疫模範生」。但台灣近日新增本土確診案例增加,連3日逾30例,讓不少外媒相當關注。疫情升溫連帶國內疫苗接種率跟著上升,卻有外媒忍不住在報導中表示「台灣才新增23例,當地就出現疫苗施打潮。」





美國媒體《彭博社》在13日刊登了一篇「僅增加23例,台灣就出現疫苗施打潮」(Outbreak of Just 23 Cases Sees Rush on Vaccines in Taiwan)的報導。內容指出越來越多的確診病例,讓數千名猶豫施打疫苗的民眾前往接種。





報導中提到,台灣是全球少數可以掌控病毒的國家,全境確診病例僅稍微超過1200人,《彭博社》表示「因為台灣成功控制了新冠肺炎,讓部分民眾質疑施打疫苗的必要性,因為他們沒有處於明顯致命的威脅之下。」





《彭博社》報導列出了台灣在11日以及12日新增的7例、16例本土確診案例,指出確診數增加,讓身為全球防疫最成功國家之一的台灣為之震撼,而台灣政府更祭出了更嚴格的防疫措施。文中提到台灣在12日當天就有1萬1018人施打疫苗,創下單日最高紀錄。《彭博社》認為隨著疫情升溫,可能會破壞台灣正常社交活動,因此登記要接種疫苗的人數也不斷增加。





報導中指出,台灣從3月中開始為醫療人員提供阿斯特捷利康疫苗(AstraZeneca,AZ疫苗),但是不少人擔心血栓副作用風險,施打意願不高。但在華航以及諾富特爆發群聚感染後,遲疑施打疫苗的想法也開始出現了變化。