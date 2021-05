台灣本土暴增超市現搶購潮　衛報：防疫優等生忙遏止疫情

台灣近日新冠肺炎(COVID-19)疫情緊張,在16日時新增206例本土感染病例,創下過去新高。有外媒就注意到,疫情升溫使政府緊縮防疫限制,但在超市也紛紛出現了搶購物資的恐慌潮。





《衛報》(The Guardian)在16日時刊登了一篇名為「台灣因確診病例增加而出現封城及恐慌性搶購潮」(Lockdowns and panic-buying in Taiwan as Covid cases rise)的報導,指出台灣被普遍認為是全球防疫最佳的國家之一,目前正在努力遏止疫情。報導中提到台灣最新疫情數據,在16日時增加了206例本土病例,打破了前一天180例的紀錄,讓政府採取了嚴格的防疫措施來遏止疫情擴散。





▲《衛報》報導台灣正在努力遏止疫情。(圖/翻攝自The Guardian)

報導中指出,這一波疫情爆發,是在3週前國籍航空公司人員和其防疫飯店染疫,現在這波病例已成為台灣自疫情開始後累計確診病例總數的85%。表示台灣被全球普遍認為是防疫應對措施最佳的國家之一,現在病例急遽增加,讓包含首都在內的雙北祭出部分封城的措施,民眾不敢出門,熱鬧的街區以及宮廟也都看不見人潮。





在啟動三級警戒之下,民眾出門必須配戴口罩,部分的公共場所還有店家場所也得關閉。報導指出,雖然餐飲業能夠維持營業,但有不少店家在一開始相當困惑,不清楚自己是否必須關閉。而在宣布三級警戒當天,民眾也紛紛湧進超市,瘋狂地進行搶購、採買物資。





不過報導也提到,有專家指出病例急遽增加跟擴大篩檢有關,但是從上週五(14日)的20幾例,暴增到3位數,讓這群與國外相比生活得無比正常的台灣人民眾提高了警覺。