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台灣本土暴增超市現搶購潮　衛報：防疫優等生忙遏止疫情

台北市政府衛生局16日上午與陸軍六軍團33化學兵，針對萬華地區進行第二波大清消。
▲台台灣近日新冠肺炎疫情升溫，陸軍六軍團33化學兵出動，針對萬華地區進行第二波大清消。（圖／記者陳明安攝，2021.05.16）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-17 10:08:17

台灣近日新冠肺炎（COVID-19）疫情緊張，在16日時新增206例本土感染病例，創下過去新高。有外媒就注意到，疫情升溫使政府緊縮防疫限制，但在超市也紛紛出現了搶購物資的恐慌潮。

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《衛報》（The Guardian）在16日時刊登了一篇名為「台灣因確診病例增加而出現封城及恐慌性搶購潮」（Lockdowns and panic-buying in Taiwan as Covid cases rise）的報導，指出台灣被普遍認為是全球防疫最佳的國家之一，目前正在努力遏止疫情。報導中提到台灣最新疫情數據，在16日時增加了206例本土病例，打破了前一天180例的紀錄，讓政府採取了嚴格的防疫措施來遏止疫情擴散。

▲《衛報》報導台灣正在努力遏止疫情。（圖／翻攝自The
▲《衛報》報導台灣正在努力遏止疫情。（圖／翻攝自The Guardian）
 

報導中指出，這一波疫情爆發，是在3週前國籍航空公司人員和其防疫飯店染疫，現在這波病例已成為台灣自疫情開始後累計確診病例總數的85%。表示台灣被全球普遍認為是防疫應對措施最佳的國家之一，現在病例急遽增加，讓包含首都在內的雙北祭出部分封城的措施，民眾不敢出門，熱鬧的街區以及宮廟也都看不見人潮。

在啟動三級警戒之下，民眾出門必須配戴口罩，部分的公共場所還有店家場所也得關閉。報導指出，雖然餐飲業能夠維持營業，但有不少店家在一開始相當困惑，不清楚自己是否必須關閉。而在宣布三級警戒當天，民眾也紛紛湧進超市，瘋狂地進行搶購、採買物資。

不過報導也提到，有專家指出病例急遽增加跟擴大篩檢有關，但是從上週五（14日）的20幾例，暴增到3位數，讓這群與國外相比生活得無比正常的台灣人民眾提高了警覺。

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2021-05-17-2021-05-20

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