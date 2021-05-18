向人民幣低頭？紐時：蘋果為了中國市場　妥協用戶資安

科技大廠蘋果公司（Apple）向來強調用戶個資安全，但《紐約時報》（The New York Times）在17日時刊出一篇調查報導，指出蘋果公司為了中國市場向當局頻頻讓步，不但將中國用戶個資存進國營企業管理的資料中心，甚至還將台獨列為禁止在應用程式出現的議題。





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過去中國一直是蘋果公司最重要的海外市場之一，光是去年就佔了將近15％的收益，許多產品也都是在中國進行組裝。中國政府以此作為籌碼，施壓蘋果高層，索求更多的個資掌控權。





《紐約時報》引述蘋果公司內部文件，並且對17名現任和前任員工、4名資安專家進行採訪，指出蘋果執行長庫克（Tim Cook）為了在中國做生意，而對中國當局做出妥協讓步。





根據《紐約時報》報導，蘋果公司要將中國用戶的資料數據，儲存在預計6月落成的貴陽資訊中心，以及內蒙古的一座資料中心。雖然有著嚴格加密技術保護，但蘋果公司在中國的資料中心實際上由政府人員控制，而解密鑰匙也存留在中國境內，等同讓中國政府握有潛在使用權，而中國政府要想取用中國用戶的電子郵件、照片、聯絡資料等任何資訊，蘋果公司恐怕也無力阻止。





報導指出，中國國家主席習近平對於西方企業的要求愈來愈多，而庫克已多次力抗這些要求。蘋果公司對此表示，他們盡一切所能保障用戶個資安全，強調「從未在中國或我們經營的任何地方，損害用戶或用戶數據的安全性」。一名蘋果公司發言人指出，蘋果公司在中國運用最先進的加密技術，比運用於其他國家的技術更先進。





▲紐約時報17日刊出調查報導，指出蘋果公司為了中國市場向北京當局低頭。（圖／美聯社／達志影像）

但不只是中國用戶個資問題，蘋果近年更傳出為了安撫中國官方，移除大量出現「敏感內容」的應用程式。





有一名曾經掌管蘋果應用程式商店App Store的員工表示，蘋果公司在中國的律師列出一份「不能在中國應用程式中出現」的議題清單，包含天安門廣場、藏獨、台獨等，只要律師認為涉及中國禁忌敏感話題，蘋果公司就得下架。





此外，中國iPhone過濾掉中華民國國旗表情符號，地圖顯示台灣是中國一部分等事項，宣揚中國世界觀。一名資安專家透露，曾經在iPhone輸入「台灣」，結果導致手機閃退。





蘋果公司還禁止中國用戶使用有關西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的應用程式，卻容許被控拘留、虐待維吾爾族人的新疆生產建設兵團，其所屬單位開發的應用程式供用戶下載。根據《紐約時報》分析，自從2017年以來，蘋果中國的App Store有約5.5萬應用程式「被消失」，但大多數卻仍然可以在其他國家的App Store搜尋到。蘋果公司對此回應，這是為了要遵守當地法規。



