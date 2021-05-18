媽媽「料理」香氣四溢！姐疑惑：是滷肉嗎 真相讓網跪了
不少人在料理時，常常因為火候、食材等因素，導致產出許多「暗黑料理」。近日，就有網友分享，媽媽煮了一鍋料理，卻跟他想像的模樣不一樣，於是拍照問姐姐是否知道，也發文詢問網友，沒想到正確答案曝光後，讓網友們相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 17:01:26
原PO日前在《PTT》表示，媽媽下班回家後，提著一袋東西到廚房料理，結果才煮到一半，他就聞到媽媽料理的香氣，於是到廚房打開鍋蓋一看，卻看到一坨咖啡色圓圓的料理，外表就像是滷肉，不過原PO覺得，這個料理跟想像中美味食物的樣貌有點落差。
原PO接著拍照問姐姐，「你看得出媽媽在煮什麼嗎？」而姐姐也疑惑的說「滷…滷肉嗎」，他這才解答，其實這個料理並不是滷肉，而是媽媽用草莓煮的「果醬」，讓他忍不住笑說「我家的草莓果醬為什麼長得這麼像滷肉啦！」
事後，原PO也解釋，這個「滷肉」草莓果醬是用凍乾草莓去煮，才變成這種可怕的顏色跟形狀，但他吃過後覺得，味道就是沒有什麼湯汁的草莓果醬，其實是好吃的，而且媽媽平常很會煮東西，這次是被原料給「搞」了。
貼文曝光後，網友們也傻眼直呼，「少騙！明明就是滷肉XD」、「這明明就是肉比較大塊的滷肉飯肉燥」、「是不是騙我們沒看過草莓果醬」、「就算公布答案我也看不出來是草莓果醬」、「這草莓果醬很有滷肉的潛力」、「到底是草莓果醬口味的滷肉，還是滷肉版的草莓果醬呢」、「我生平第一次看到這種果醬」、「蛤？草莓果醬」。（編輯：許智超）