西瓜吃「紅肉vs黃肉」哪個好？專家揭這1個：能保護黏膜

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。而面對嚴峻疫情，民眾幾乎都待在家防疫，但也需要注意營養均衡，多吃蔬菜水果維持免疫力，剛好最近正逢西瓜產季，不過西瓜要吃紅肉還是黃肉呢，正妹營養師高敏敏也揭開答案。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

高敏敏也分享了紅肉與黃肉西瓜的營養成分，紅肉西瓜每100公克熱量為32kcal，膳食纖維 0.3g、鉀 121mg、鋅 0.2mg、維生素A 687I.U.、β-胡蘿蔔素 412μg、維生素C 6.8mg；而黃肉西瓜每100公克熱量為29kcal，膳食纖維 0.3g、鉀 99mg、鋅 0.3mg、維生素A 1mg、β-胡蘿蔔素 1μg、維生素C 5.4mg，「紅肉、黃肉都有各自的好處跟功效」。





▲營養師高敏敏分享了紅肉西瓜與黃肉西瓜的營養成分。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享了紅肉西瓜與黃肉西瓜的營養成分。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

不過，她也提醒「份量很重要」，將西瓜切一切放碗裡 8分滿就是一份水果了，熱量約60大卡，一天最多2份，「不要抱一整顆挖著吃，容易造成血糖超標、 脂肪囤積，反而不健康」，她建議吃一份就好，其他扣打留著吃其他水果，均衡攝取各種植化素，並在文末提醒，「腸胃敏感者、血糖控制者、減肥的朋友，更要注意份量控制，疫起用營養，免疫強起來」。（編輯：郭佩蓉）





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