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西瓜吃「紅肉vs黃肉」哪個好？專家揭這1個：能保護黏膜

▲本土疫情大爆發，民眾幾乎都待在家防疫，仍需要注意營養均衡，多吃蔬菜水果維持免疫力，剛好最近正逢西瓜產季，不過西瓜要吃紅肉還是黃肉呢，正妹營養師高敏敏也曝光其中關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲本土疫情大爆發，民眾幾乎都待在家防疫，仍需要注意營養均衡，多吃蔬菜水果維持免疫力，剛好最近正逢西瓜產季，不過西瓜要吃紅肉還是黃肉呢，正妹營養師高敏敏也曝光其中關鍵。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-18 21:33:10

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。而面對嚴峻疫情，民眾幾乎都待在家防疫，但也需要注意營養均衡，多吃蔬菜水果維持免疫力，剛好最近正逢西瓜產季，不過西瓜要吃紅肉還是黃肉呢，正妹營養師高敏敏也揭開答案。

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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師
▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏表示，防疫在家民眾還是要多攝取蔬果，像是最近盛產的西瓜就是不錯的選擇。她建議，若民眾「想要保護黏膜健康，對抗細菌，可以多吃紅肉西瓜」，因為紅肉西瓜富含維生素A與β-胡蘿蔔素；若最近壓力大，則可以多吃黃肉西瓜，因為黃肉西瓜富含瓜胺酸，能幫助放鬆。

高敏敏也分享了紅肉與黃肉西瓜的營養成分，紅肉西瓜每100公克熱量為32kcal，膳食纖維 0.3g、鉀 121mg、鋅 0.2mg、維生素A 687I.U.、β-胡蘿蔔素 412μg、維生素C 6.8mg；而黃肉西瓜每100公克熱量為29kcal，膳食纖維 0.3g、鉀 99mg、鋅 0.3mg、維生素A 1mg、β-胡蘿蔔素 1μg、維生素C 5.4mg，「紅肉、黃肉都有各自的好處跟功效」。

▲營養師高敏敏分享了紅肉西瓜與黃肉西瓜的營養成分。（圖／營養師高敏敏
▲營養師高敏敏分享了紅肉西瓜與黃肉西瓜的營養成分。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
她表示，紅肉西瓜的維生素A跟C豐富，能幫助身體抗氧化、增強免疫力，β-胡蘿蔔素也高，可以轉化成維生素A，維持視力、使肌膚水潤；至於黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟現在的緊張情緒，熱量也比紅肉稍低一些。

不過，她也提醒「份量很重要」，將西瓜切一切放碗裡 8分滿就是一份水果了，熱量約60大卡，一天最多2份，「不要抱一整顆挖著吃，容易造成血糖超標、 脂肪囤積，反而不健康」，她建議吃一份就好，其他扣打留著吃其他水果，均衡攝取各種植化素，並在文末提醒，「腸胃敏感者、血糖控制者、減肥的朋友，更要注意份量控制，疫起用營養，免疫強起來」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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