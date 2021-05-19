▲ 有進有退的改款，Mitsubishi Eclipse Cross 打得還是傳統的家庭牌

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先撇除 Eclipse 過往代表的跑車歷史，當 Mitsubishi 決定以此經典名稱再戰休旅市場時，賦予的除了 Cross 此副名以外，還賦予了相當具個性的造型，強烈又剛硬的線條，還有極具特色且貫穿後擋風玻璃的橫柵式光條尾燈，縱使以當前角度欣賞，都能算是同級距中最具特色的代表之一。
縱使設計感再出色，還是需要對抗時間的推進威力。當對手紛紛推陳出新之際，Eclipse Cross 知道小改款的重要性，此次試駕的 2021 年式小改款車型，有著過去一脈相承的強烈線條，而在軸距長度不變的基礎上，盡可能的拉長車身，車長足足增加 14cm 之多，不過在車高、車寬等處則維持原狀。從數據上看來，由於拉長的車長主要著重在車尾，因此車內空間最大進化反而是在後廂容積，有著高達 15% 的漲幅。
多層次的車頭照明，搭配 Dynamic Shield 設計語彙，讓 Eclipse Cross 的車頭氣勢更足，絕對有與中型休旅車一較高下的實力；由低至高的相同車側線條，展現出僅小改款的身份；取消橫柵式光條尾燈的車尾，看起來特色不若以往，但試著以更飽滿的鈑件凹凸增加視覺層次感，加上更好的後擋風玻璃視野，相信此般的改變，會有更多實用性加分的正面評價。
座艙內也有幾個重要改變，除了中控台上方影音主機從 7 吋升級至 9 吋、並有觸控功能以外，當然也少不了與智慧手機的連結功能；時興的全數位液晶儀表板沒有在 Eclipse Cross 身上出現，僅採用傳統雙環指針式儀表搭配中央全彩英文行車資訊顯示幕；較為傳統工整的中控台佈局，雖然操作性與上首度不錯，但少了前衛與科技氛圍，也沒有太讓人驚艷的空間利用，不過透過中控台下方、排檔桿後的置杯架、中央扶手內空間、擁有置杯空間的前門板等處，也提供了還算不差的實用性。
擁有八段調整角度的後座椅背，應該算是 Eclipse Cross 的後座空間亮點，但這一個優點，很有可能會與沒有後座出風口而正負相抵，不過寬敞的乘坐空間，支撐性可圈可點的座椅設計仍是乘客在後座可以享受到的舒適特色。
過去最大 448 公升的後廂置物容積，小改款後擴增至 512 公升，可說是打遍所有對手的數據，若再搭配後座椅背傾倒機制，更可提升到 1149 公升。但也別忘了，以小改款車型位居新台幣 106.9~115.2 萬的售價區間，等同於其他國產中型休旅車的表現，從此空間數據，Eclipse Cross 也沒有佔得太多優勢就是了。進口身份的售價門檻，確實是 Eclipse Cross 需要克服的問題。
與小改款前相同的動力配置，1.5 升渦輪增壓汽油引擎搭配 CVT 變速箱的規格，試駕車型更為有著全時四輪驅動的 S-AWC 旗艦型，讓其僅能提供中規中矩的動力反應。不過由於多了三種駕駛模式（一般/雪地/砂石），增加了 Eclipse Cross 更多元的行駛路面環境，對於喜歡往戶外走的朋友們，Eclipse Cross 在同級中的魅力不由分說。且透過 AYC 主動式彎道動態控制系統，讓高重心的 Eclipse Cross 在彎道上的動態不算笨重，車輪的循跡性有著一定水準與樂趣。不過若以整體的操控與動力設定表現而言，Eclipse Cross 仍算是一款較為中庸的 CUV 代表。
前麥花臣後多連桿的底盤配置，對應台灣路況的吸收震動能力倒是還算不錯，不過可惜的是小改款前曾列入配備的雙層車窗玻璃在小改款時已不復見，讓隔音表現從過去驚豔回歸到平水準。雖然在主動安全方面 Eclipse Cross 也同樣有 ACC、FCM、LDW、BSW、LCA、RCTA 等常見的 ADAS 科技，但因還不到 Level 2 的自動駕駛等級，對比其百萬級距以上的車價定位，未來市場上的辛苦可以想見。
不僅如此，Eclipse Cross 小改款後也並未配置 360 度環景，在整體實力不弱的狀態下，卻於細節處多了讓對手攻擊的地方，著實相當可惜；其中較值得提出強調優勢的，自然在於造型、空間、四驅選擇等三大面向，但若是年輕朋友只是想要挑選一台在都會中穿梭尺碼適中的 CUV、售價可以壓在百萬內的選擇，那絕對是 Eclipse Cross 力有未逮的區間。
綜合上述，Eclipse Cross 偏向擁有一定經濟基礎的家庭買家取向顯而易見，這也是過去 Mitsubishi 在台灣最擅長打的仗，但別忘了，除了此市場區間目前已有超強對手 Toyota Corolla Cross 以外，在當前 CUV 年輕化、都會化、小型化的趨勢中，Mitsubishi 如何避開強勁對手、向下紮根找尋新潛力買家？這絕對會是目前除了增加 Eclipse Cross 戰力以外，另一個更需要思考的關鍵了。