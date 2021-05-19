▲ Porsche 與北美底盤商 Multimatic 聯手打造 Hybrid 級別賽車

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此一混合動力系統原型賽車將在 2023 年披甲征戰全球首要兩大賽車錦標賽：FIA 世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship）和 IMSA 北美耐久賽（North American IMSA WeatherTech SportsCar Championship），於其全新的高階級別賽事競逐頒獎台殿堂。保時捷將以 Multimatic 底盤為基礎，開發保時捷 LMDh 原型賽車。此一原型賽車也將爭奪 2023 年的美國 Daytona、Sebring 和法國 Le Mans 等經典耐力賽的冠軍寶座。成立不久的 Porsche Penske Motorsport 車隊則將為保時捷 LMDh 原型賽車進行實地測試。
LMDh 是來自 Le Mans Daytona Hybrid 的縮寫，依 LMDh 級別賽事規範，參與此一全新高階賽事的原型賽車，必須使用 Multimatic、Oreca、Dallara 和 Ligier 四大認證製造商生產的底盤打造。與保時捷同屬福斯集團的奧迪也將與 Multimatic 合作開發新型賽車，可為整體賽車開發帶來正面的綜效成果。
Multimatic 與保時捷另一個合作團隊 Penske 一樣，在美國北卡羅來納州 Mooresville 都設有據點，擁有近距離和直接順暢的溝通管道，這將為開發 LMDh 原型車提供莫大幫助。
Multimatic 為私人持有的跨國企業，為汽車產業提供工程零組件、系統和服務，專長於車用輕量化複合材料系統（lightweight composite automotive system）的設計和開發，以及結構複雜機械、車體、懸架系統和車身結構的工程設計和製造，並為道路及賽道用車提供特殊設計、開發和生產服務。Multimatic 總部位於加拿大多倫多，在北美，歐洲和亞洲設有工程部門及製造工廠。多年來，該公司一直是 Porsche Motorsports 的重要合作夥伴，近期為全新 Porsche 911 GT3 Cup 的減震筒供應商，而保時捷 Formula E 電動方程式賽車 Porsche 99X Electric、FIA 世界耐力錦標賽中的 911 RSR，以及 2018 年曾在紐柏林北邊賽道等地創下多項單圈紀錄的 Porsche 919 Hybrid Evo，皆使用 Multimatic 生產的懸吊組件。
自 2023 年起，Le Mans、Daytona 和 Sebring 等經典耐力賽事將納入全新 LMDh 級別，為其高階級別賽事之一，代表了賽車競賽也重視成本效益最大化。各廠隊可在經大會認證的底盤打造具各自特色的車體；儘管規定非常嚴格，製造商在動力系統上仍有相當的空間可以發揮，例如現行規範便未對內燃機設計和碳排量給予限制。依據標準混和動力系統，引擎輸出功率將落在 500 Kw（約680 PS），車輛基本重量規定為 1,030 公斤。