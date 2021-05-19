▲ Taycan 硬知識：科學大哥 Bill Nye 帶你看 Porsche Taycan

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此系列影片讓觀眾可以輕鬆了解 Taycan 背後的創新科技，以及使得 Taycan 獨一無二的精心設計和性能表現。透過簡單直白的語言，Bill Bye 清楚解釋複雜內容，包含了五支影片的中文字幕版「科學大哥 Bill Nye 看 Taycan！保時捷純電動車」系列將陸續上架，歡迎至台灣保時捷官方 YouTube 頻道觀看：https://www.youtube.com/channel/UC193Vf2JdCZ4y1ovIhrP-IQ (5月19日晚間6點首支影片上架)





註：九零年代時 Bill Nye 因美國兒童科普節目「比爾教科學 (Bill Nye the Science Guy)」而出名，擁有康乃爾大學機械工程學位的他，在教育兒童、推廣科學之路不遺餘力，過去 30 年經常為環境保護、地球暖化等議題出現在大眾媒體上教育觀眾。











Taycan Turbo S 為保時捷純電車系的旗艦款，在啟動彈射起步（Launch Control）下，靜止加速到時速 100 只需 2.8 秒（Taycna Turbo S: 碳排放量為0g/km，用電量總計28.5 kWh/100 km），載配全時四輪驅動，搭配其前後車軸永磁同步馬達，可以達到750HP。



