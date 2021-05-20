把精華摻一塊兒，很超值─Gogoro Viva MIX Belt試騎

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大家會問g，為什麼是掛在Viva系列中，Viva不是定位於綠牌輕型機車級距嗎？Gogoro則表示在Viva MIX推出同時，Gogoro的產品規劃將正式劃分為兩大系統，一個是原本的〝S〞系列，將繼續走較高端的精品路線，而Viva系列則會走年輕實惠路線，Gogoro解釋說：〝S〞系列與Viva系列的關係會類似於BMW與Mini間的關係，產品價格帶與平台可能會重疊，但定位與設計風格會完全不同，以利讓產品線更為豐富。
相較於PBGN聯盟內的夥伴，Gogoro還是以創新、前衛為主要訴求，車輛配色也相對大膽，所以他們的車款都長得跟傳統速克達不太一樣，很有自己的風格，其中Viva系列更將會把車色玩得更極致，所以長得不知道該怎麼形容的Viva MIX，到現在我也不知道他到底算好看，還是不好看？總之就是很像是從卡通裡冒出來的機車，而Viva MIX大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，透過 Gogoro 獨家的調色技術、和耐刮的材質特性，讓車輛兼具美觀、實用和耐用等特性，同時 Gogoro也利用不同區塊、以不同顏色的搭配，讓Viva MIX在街頭穿梭顯得格外亮眼，所以先不管他到底好不好看，光是看到它有各式各樣的車色搭配，未來，車主還可以透過套件重新塑造個性化樣貌，讓街頭更加亮麗、更有色彩，不再只有單純黑、灰、白、銀等讓世界索然無味，無聊到好似沒有未來的簡單基本顏色，就已經讓人感到歡欣愉悅了。
至於其他便利性設計車廂擁有 23.9 公升置物空間，能輕易置放一頂3/4 罩標準安全帽和一頂1/2罩標準安全帽，本次試騎、較高階的Viva MIX Belt車款配有置杯架，並且在側邊設有USB插座，便於放置飲料與為手機充電，但單一杯架設計，同時放手機與600c.c.還勉強可行，若容量較大的瓶裝或罐裝飲料，為手機充電的空間可能就會有些不足了，而且Viva MIX車系中僅有Belt車型有杯架與USB插座，就其他因高低階車型而差異之配備與配置成本來看，這兩項應該算是相對低的，而且是相對實用性最高的，卻只有給高階車型配置，這邏輯有點讓人不太懂。
另外，在Viva MIX Belt上的坐墊採所謂的STYLO™ 行動沙發座椅墊，包覆類織布的塑料材質，質感不錯，坐墊高度則為745mm，在眾電動速克達中算是中等高度，雖然STYLO™ 行動沙發座椅墊表面止滑度不錯，但角度卻有點略微向前傾，會有騎著騎著人就會往前滑，騎車時得用大腿多花一點力氣支撐，騎一天下來臀部頗為痠痛，雖然Gogoro向來強調他們很注重騎乘的人體工學，但似乎就是不合我的體型，隨著PBGN聯盟中的車款越來越多，其他以造機車起家之品牌的產品，似乎在人體工學上更合我的胃口。
以S3基礎衍生的Viva MIX，採用原廠稱為G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，導入螺旋齒設計，強化運轉平順度，可輸出 6 kW 8.05 hp / 3000 rpm 最大馬力，同時比較特別的是，Belt車型是採用與Gogoro 1系列相同的皮帶傳動系統，使用Gates碳纖維皮帶，降低鍊條的運轉聲頻，讓行駛噪音降低，但在野就只有Belt車型使用，其餘兩款車型則還是採鍊條設計。
實際騎乘，以代步實用為主要訴求的Viva MIX Belt，加速感不似其他S系列車款那樣有勁，但平順的動力輸出，騎乘起來也較為輕鬆，沒有壓力，Gogoro也特別強化了Viva MIX操控靈敏性，讓它可以說是目前Gogoro最容易上手的一款車。
Gogoro推出的Viva MIX車系，可說是把Gogoro目前各車款的特色，各擷取一些融為一體，整體表現十分均衡，為的就是要切入入門白牌速克達的市場，基本車型價格為59,980元，至本次試騎的Viva MIX Belt，價格為69,980元，攻擊範圍甚至廣至同聯盟內盟友的綠牌車款，在市場相當具有殺傷力，也因為Viva MIX在目前的電動機車市場中，不算有直接對手，所以消費者若有購車需求是可以直接選購，但若並沒有一定的急迫性，或許再觀察一陣子，看看其他品牌是否推出相近定位的車款，可以讓自己有更多選擇；總之，Viva MIX就是Gogoro現階段衝刺銷量的主力，期望它可以再次帶動電動機車市場的買氣！
Gogoro Viva MIX Belt基本規格
長x寬x高 (不含後照鏡)
1,770 x 725 x 1,093 mm
軸距
1,235 mm
座高
745 mm
重量
94 kg
重量 (含電池)
112 kg
置物空間
23.9 L
最大功率
6.0 kW @ 3,000 rpm
最大馬力
8.05 hp @ @ 3,000 rpm
最大扭力 (馬達 / 輪上)
21 / 150 Nm @ 0-2,500 rpm
單次換電可續航里程 * (定速 30 km/h)
約 150 公里