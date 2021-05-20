涼拌小黃瓜最忌「用刀切」！牢記2訣竅：爽脆入味又解膩

夏天吃「瓜類食物」清熱又解暑，小黃瓜便是其中之一，不少人都會在家自製「涼拌小黃瓜」，不過，相信大家都常遇到黃瓜醃後沒味道，或是脆度不夠等問題，到底該怎麼做才能擁有完美口感呢？近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就傳授了「2訣竅」，只要照著做便能做出爽脆入味又解膩的涼拌黃瓜囉！

我是廣告 請繼續往下閱讀

《小茉莉美食記》表示，黃瓜味道清新，是夏季的典型時令蔬菜，炎熱的夏日裡吃上一盤涼拌黃瓜，不僅開胃爽口，更有助於降火消暑。最重要的是，黃瓜除了含水量非常高之外，還含有豐富的維生素、胡蘿蔔素，以及鈣、鉀、鐵等營養成分，有助腸胃消化，促進新陳代謝。

▲「涼拌小黃瓜」怎麼做才能擁有完美口感？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就強調，黃瓜最忌直接用刀切！他並傳授「2大訣竅」，只要照著做便能做出爽脆入味又解膩的涼拌黃瓜囉！（圖／取自pixabay）（圖／取自pixabay）

而究竟該怎樣才能做出好吃的涼拌黃瓜呢？《小茉莉美食記》也不藏私地分享「2要點」，其一，「黃瓜不能直接用刀切！」很多人為了方便，洗完黃瓜以後就直接切了，其實這是錯的，因為用刀切出來的黃瓜切口處很整齊光滑，這樣就會導致我們在調味時，各種料汁裹不上去，使得黃瓜難以入味。正確的方法應該是「先用刀背將黃瓜拍出裂縫，再下手直接掰成小塊，這樣不僅能將黃瓜的香味充分激發出來，還能使料汁更容易滲透。」

其二，「調味料的順序有講究！」在進行調味時，並非所有調味料隨便放進去就可以了，要按照先後順序，首先放配菜（花生米、芝麻、蒜末、香菜、辣椒等），接著再放鹽、醋，最後放入熱油或香油等，這樣才能激發出各種香味，如果先放了油類調味料，則會將整個黃瓜表面包裹，其他調味料就無法入味了，這點看似簡單，卻很容易被忽略。（編輯：許苡晴）



