疫情在家吃啥不怕胖？營養師揭8大食材：還可提升免疫力

本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心昨（19）日正式宣布全國自5月19日至28日進入三級警戒；同時，政府也不斷呼籲民眾沒事別外出，不過，也因為待在家的時間變長，讓民眾自覺「吃什麼都好像會胖」，對此，正妹營養師高敏敏就分享了「8大食物」，讓你不僅能提升免疫力以外，也不怕胖！





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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第一「大麥、糙米和十穀米」，含維生素B群、膳食纖維，能幫助提高體內代謝；第二「乾香菇、乾木耳」，含維生素D、多醣體，強化免疫細胞；第三「雞胸肉、豬里肌和牛腱肉」，油脂含量比較低之外，優質蛋白質、礦物質鋅&鐵，能鞏固免疫細胞。





▲高敏敏分享「8大食材」能提升免疫，讓你在家防疫不怕胖。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲高敏敏分享「8大食材」能提升免疫，讓你在家防疫不怕胖。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

此外，高敏敏也用以上食材分享菜單，一碗大麥糙米飯＋煎鮭魚＋炒青菜，再來碗香菇雞湯，飯後吃個西瓜，再準備一個水壺，一整天多喝水，喝膩了就泡淡茶，「藉由這次疫情，在家拯救世界，也調整自己的飲食跟作息，替身體打造金鐘罩」。（編輯：郭佩蓉）





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