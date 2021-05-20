疫情在家吃啥不怕胖？營養師揭8大食材：還可提升免疫力
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 16:52:09｜2021-05-20 17:12:23
本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心昨（19）日正式宣布全國自5月19日至28日進入三級警戒；同時，政府也不斷呼籲民眾沒事別外出，不過，也因為待在家的時間變長，讓民眾自覺「吃什麼都好像會胖」，對此，正妹營養師高敏敏就分享了「8大食物」，讓你不僅能提升免疫力以外，也不怕胖！
營養師高敏敏提到，受到疫情影響，各界都不斷強調少出門、戴口罩和勤洗手消毒，不過「提升自我免疫力也真的很重要」，因此她便分享了在「非常時期可以多吃的8種食材」，讓你「提升免疫力之外，也不怕胖」。
第一「大麥、糙米和十穀米」，含維生素B群、膳食纖維，能幫助提高體內代謝；第二「乾香菇、乾木耳」，含維生素D、多醣體，強化免疫細胞；第三「雞胸肉、豬里肌和牛腱肉」，油脂含量比較低之外，優質蛋白質、礦物質鋅&鐵，能鞏固免疫細胞。
第四「秋刀魚、鮭魚和鯖魚」，Omega-3脂肪酸降發炎、平衡免疫力，減少腹部脂肪囤積；第五「紅肉西瓜、鳳梨和番茄」，維生素A維持黏膜健康，鳳梨酵素助消化不囤積；第六「堅果和黑芝麻」，好油脂降低身體發炎反應，減少壞油堆積；第七「優酪乳、優格和起司」，好菌調節腸道免疫，減少罹病機會；第八「水和綠茶」，兒茶素抗氧化，降低自由基攻擊，多喝水搭配多排尿，促進代謝循環。
此外，高敏敏也用以上食材分享菜單，一碗大麥糙米飯＋煎鮭魚＋炒青菜，再來碗香菇雞湯，飯後吃個西瓜，再準備一個水壺，一整天多喝水，喝膩了就泡淡茶，「藉由這次疫情，在家拯救世界，也調整自己的飲食跟作息，替身體打造金鐘罩」。（編輯：郭佩蓉）
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