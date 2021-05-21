NBA／獎落誰家？柯瑞、約基奇、恩比德競爭年度MVP
NBA今天公布年度獎項的入圍名單，眾所矚目的年度MVP 3位候選人分別為勇士明星後衛Stephen Curry(柯瑞)、金塊中鋒Nikola Jokic(約基奇)和76人中鋒Joel Embiid(恩比德)，公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo無緣3連霸。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-21 09:54:30
Curry在例行賽最終戰飆出46分，本季場均寫下生涯新高31.8分，迎接生涯第2座得分王，成為「籃球之神」Michael Jordan後第2位年過33歲的得分王。
值得一提的是，近年聯盟盛行小球，這次2位中鋒入圍年度MVP可說是相當難得，上一次由中鋒抱走獎項已是21年的事情了，當時由「俠客」Shaquille O'Neal獲獎。
Jokic本季全勤72場出賽，是3位候選人中唯一全勤者，這也是他的優勢，場均攻下26.4分、8.3助攻、10.8籃板皆是生涯最高，命中率達56.6%，本季拿下16次大三元，也是聯盟第2多。
而Embiid本季因傷出賽51場比賽，場均可得28.5分、10.6籃板、2.8助攻、1.4阻攻，命中率51.3%，三分命中率37.7%，他的好表現帶動團隊，76人榮登東區榜首，繼2000-01賽季以來首次。
此外，湖人超級球星「詹皇」LeBron James一度有望爭取年度MVP，不過下半季因傷缺席將近2個月時間，也讓他無緣競爭此獎，相較兩位長人表現，Antetokounmpo稍稍略遜一籌，因此退出爭奪。