▲ 光陽董事長 柯勝峯接任 TSSA 聯盟會長 續推物聯網產業發展

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據了解，於 2014 年初成立的台灣智慧城市產業聯盟 (TSSA)，依據該聯盟組織章程第六條，聯盟會長任期一年，任期屆滿由聯盟會議共同推舉下任會長。歷任聯盟的會長分別是研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優、中興保全科技副董事長林建涵。原本應於去年五月聯盟第 30 次會議時，推舉新任會長，但因受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，所有出席者同意林建涵會長續任一年。因為受到國內疫情的影響，今日的第 35 次的聯盟會議、新任會長推舉及新舊會長交接都是採線上進行，此舉再創國內聯盟或法人的運作新紀錄。
2014 年開辦的智慧城市論壇暨展覽 (SCSE) 於 2016 年臺北市政府加入與台灣智慧城市產業聯盟成為共同主辦單位，林建涵副董事長自擔任會長之後，協助推動會務發展不遺餘力，於去年邀請桃園市政府擔任智慧城市展的共同主辦單位，今年的展會又再邀請高雄市政府擔任共同主辦單位。除此之外，去年新冠疫情初期，2020 SCSE 取消實體展，改為線上舉辦，成為國際間少數在線上舉辦的國際展會。在去年的基礎上，2021 SCSE 線上及實體同步舉辦，讓台灣 IoT 產業不受疫情影響。今年還依據高雄市政府的提議，林建涵會長也在聯盟會議中通過 2022 SCSE 將於台北、高雄兩地同步舉辦。
光陽工業於今年 3 月 18 日發表會針對不同使用者族群推出 4 款電動機車，每款都有充電及換電車型供消費者選擇，同時也宣布將於今年底之前在全省布建 1500 座換電站，明年底之前達到 4000 座換電站的目標。柯勝峯表示，今後將透過 TSSA 聯盟跟台灣的科技產業合作，共同發展車聯網系統、或者共同合作創造系統整合輸出的機會，更重要的是透過深度的跨業交流幫助台灣產業創造智慧移動商機。