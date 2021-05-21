防疫不出門！700萬慢性病人快斷藥？健保署：即日開放「通訊診療」

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健保署長李伯璋表示，當前疫情升溫，很多慢性病人不敢去醫院，但有定期回診需求。即日開放全國視訊診療指定院所進行「視訊診療門診」，複診病人只要經醫師評估病情穩定，可採電話問診，減少慢性病人暴露風險。
門診病人也適用通訊看診領藥 暫定實施至5月28日
健保署表示，適用通訊診療的對象，原為衛生局轉介後正在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者。但隨著防疫警戒升級，健保署宣佈將門診病人納入視訊診療對象之內，暫定至110年5月28日為止。
健保署指出，有視訊診療之需求的民眾，應撥打指定之視訊診療醫療機構「視訊診療門診掛號專線」，或到指定視訊診療醫療機構線上掛號，約定診療時間。看診後可由家人或代理人至醫療機構繳費、過卡及領藥。
健保署建議，持慢性病連續處方箋的病人，可就近在住家附近或習慣就醫的醫療院所，利用「視訊診療門診」並由醫師開立慢性病連續處方箋，預約及看診都十分簡便。
通訊診療看診領藥五步驟
1：上「健保署全球資訊網」查詢住家附近是否有「視訊診療指定院所」
2：致電視訊診療院所預約診療時間，提供身分證字號並準備視訊APP
3：等待院所聯繫，於約定時間進行視訊診療
4：視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋。或經院所同意後，由藥師送藥到府
5：持第2、3次慢箋可持健保卡自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥
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