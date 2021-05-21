疫情爆發壓力山大？中醫：泡腳、４穴位緩解「新冠壓力症後群」

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澄明中醫診所院長郭祐睿中醫師表示，壓力等負面情緒在中醫而言指得就是火氣，主要和肝、脾、膽有關，特別是憤怒、緊張等較為高漲的負面情緒，又與肝經息息相關。因此若要解除壓力，建議民眾日常可透過按摩等方式疏通氣血，氣血順暢有助於改善緊張焦慮的情緒。
中醫４招有助改善武肺壓力症後群！
郭祐睿中醫師指出，民眾若平時感覺壓力極大或情緒緊繃時，都可以試試看透過穴位按摩、腳泡熱水、腹式呼吸或飲食調息等方式做改善。
熱水泡腳：腳泡熱水是個相當舒適且方便的疏壓方式，在睡前４小時內泡腳，有助引熱下行，將上半身的火氣往下半身，可避免氣急攻心。另一方面也有助於小便排出，減少夜尿的情況，更有助於深入睡眠。建議可用水桶裝水至小腿的高度，也可以再撒一些鹽巴更助疏壓。
腹式呼吸：腹式呼吸是非常好的調息方式，民眾常見的瑜珈、太極也是運用同樣的原理，都有助於氣血運行，可將火氣從心肺的上焦位至移至到下焦的復部位置，同樣可避免氣急攻心，不論是躺著、站著、坐著都可使用。
吸氣時用主意識將肚子鼓起，想像自己如顆氣球，將氣吸進腹部。吐氣時收起肚子，將體內的氣全部洩出，甚至是感覺像是從腳底將氣全部排出。每天可靜坐做個5~10鐘，不去思考任何事情，讓自己放鬆，也讓呼吸更深入，供氧量增加，更有助於調息。
飲食調息：在飲食方面郭祐睿中醫師建議，可選用如花旗蔘、龍眼、百合、蓮藕、蓮子等，這些都是屬於常見好取得的食用性中藥，可加些白木耳製成百合銀耳湯，不僅安心養神，也助滋陰潤肺。而適量吃巧克力、睡前喝熱牛奶也有助疏壓，不過要特別留意份量，以避免肥胖。
穴位按摩：穴位按摩是個隨時都可以做且方法也非常簡單的疏壓方式，民眾可挑選自己方便的穴位，每個穴位按壓5秒即可放鬆，按壓5次為一個循環，共25秒即可。
．太陽穴：民眾所熟悉的太陽穴被譽為經外奇穴，可治療一切與頭、目有關的相關疾病，包括了憂鬱、躁鬱、頭暈、頭痛、失眠等，不論是虛症、實症都有所幫助。確切位置就在眉毛與眼角中間往後約一寸的位置。
．合谷穴：合谷穴位於雙手虎口，可說是當中最方便的穴位，民眾尋找時可將食指與拇指併攏，突起的最高處即為合谷穴。按壓時可以感覺到有顆凸起物，此代表氣積不順，透過適度的按摩將其推開便有助通順。
．中封穴：中封穴的位置，位於腳踝內側，與前脛骨筋之間的凹陷處。可翹起腳趾讓前脛骨筋隆起，有利尋找。此穴位也有助傾瀉肝火。
．太衝穴：太衝穴的位置，位於腳背姆趾與食趾中間，從趾縫算起往後約三個指寬的位置。此穴位具有停肝謝熱的作用，有助降下肝火。
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