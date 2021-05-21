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新冠疫苗相繼問世　一次看懂彼此差異

▲目前已經有5款疫苗被世界衛生組織批准緊急使用授權。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前已經有5款疫苗被世界衛生組織批准緊急使用授權。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-21 18:34:01｜2021-05-21 19:02:16

在指揮中心、外交部以及駐美代表處的努力之下，已經促成和莫德納（Moderna）簽約洽購，預計年中就能提供疫苗。若是莫德納疫苗抵達台灣，我國就會有AZ（AstraZeneca）疫苗以及莫德納疫苗可供國人接種。不過各種疫苗有效性以及副作用都不太一樣，也讓不少人看了相當遲疑是否該接種疫苗。

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隨著各家藥廠加緊腳步研發疫苗，目前括包輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）以及AZ疫苗已經被世界衛生組織（WHO）批准緊急使用授權。世衛組織也在5月7日時，首度批准了非歐美國家研發的中國國藥（Sinopharm）疫苗，加入緊急使用授權名單當中。

不過疫苗這麼多種，一般人會擔憂的問題，無非就是「疫苗有效性」以及「疫苗是否安全」。根據世界衛生組織（WHO）的標準，疫苗有效率達到50%，就能進入緊急使用疫苗清單當中。但是不論是施打哪一款疫苗，多少會有副作用產生，極少數會出現嚴重過敏反應，但絕大部分的安全性沒有問題。

▲WHO批准緊急授權疫苗比較（圖／NOWnews自製圖）
▲WHO批准緊急授權疫苗比較（圖／NOWnews自製圖）

目前在美國廣泛使用的輝瑞疫苗以及莫德納疫苗，兩款都屬於mRNA疫苗（信使核醣核酸疫苗），有效性高達95%以及94.1％。不僅是美國，歐盟、英國都經批准使用，而莫德納疫苗也有獲得台灣批准。但是根據2020年底的研究報導，輝瑞在疫苗在施打1900萬劑之中，出現21個過敏反應的案例，莫德納則是有3起，雖然比例上非常的低，但有專家指出，如果對其他疫苗有過敏的病史，或是對某些藥物有過敏反應，那對輝瑞疫苗以及莫德納疫苗有較大可能出現過敏反應。

由英國牛津大學以及瑞典藥廠所研發的AZ疫苗，則是屬於腺病毒疫苗，只需要冷藏在2~8℃的環境下，比起輝瑞疫苗以及莫德納疫苗更便於保存，讓推廣、運送更加容易。世界上有大約134個國家或是地區都是使用ＡＺ疫苗，是世界使用最為廣泛的疫苗。但是ＡＺ疫苗在先前傳出了血栓疑慮，不少國家都抱持著謹慎態度，甚至有部分國家傳出暫停使用的消息。

同樣屬於腺病毒疫苗的嬌生疫苗，是由美國以及比利時研發製造，但在美國也傳出了血栓疑慮，被建議暫停施打，丹麥、芬蘭等國家宣布暫停使用嬌生疫苗。但美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示接種疫苗的好處大於風險，建議恢復施打。

中國國藥疫苗則是世衛目前批准緊急使用授權中，第一款由歐美以外國家所研發的疫苗。是中國最早獲准緊急使用，並且在中國國內供應、接種數最多的疫苗，但是目前中國在60歲以上的臨床實驗數不足，無法驗證對60歲以上人口的保護效力。滅活疫苗屬於傳統技術，研發製造快，根據中國官方媒體報導，在接種一億劑次當中沒有出現與疫苗有關的嚴重不良反應，但是巴西和秘魯都曾因為出現嚴重不良反應，一度暫停國藥疫苗接種。

雖然疫苗副作用讓人擔憂，但專家指出接種疫苗利大於弊。而目前全球有多款疫苗相繼問世，但有不少案例顯示，接種過疫苗仍然有可能會感染新冠肺炎（COVID-19），現今問世的疫苗都曾經發生過「突發性感染」的情況，專家也紛紛呼籲，「沒有疫苗是百分之百有效」，即使接種過疫苗，仍然得注重防疫措施。

▲專家指出塞席爾應要繼續廣泛接種疫苗，並加強居民及遊客的健康教育。（圖／美聯社／達志影像）
▲全國接種率高達六成的塞席爾，近日確診數卻節節飆升，讓專家呼籲即使接種過疫苗，仍然不能掉以輕心。（圖／美聯社／達志影像）
 

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