名家論壇》蕭徐行／新冠疫情將決定　誰是台灣下任總統

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面對中央的推延卸責，雙北市長柯文哲與侯友宜則迅速替補上來，非常努力想把疫情危機管控好，以避免疫情擴大到難以負荷的地步，卻看到綠營不斷地發動追殺戰，把疫情的蔓延擴散推到地方身上，以許多毫無根據的批評責難及虛構的政治梗圖，變本加厲的廝殺2024年可能的政治對手。
另一方面，應該扛起國家防疫重任與疫苗蒐購的蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，卻像事不關己的沒事人一樣，除了偶而扮演啦啦隊的角色外，不僅扮演不了協調各部會協助防疫外，連攸關台灣未來十年發展的疫苗取得都毫無章法。更可惡的就是在疫情變嚴重之際，還要祭起政治仇恨棒，運用疫情追殺對手的政治獵巫，把自身該承擔的政治責任往政治對手身上栽贓，好像非把國家搞垮搞死不可，這種藍綠惡鬥的「政治人禍」才比中共威脅更可怕，也根本不把民眾的生命當人命。
由於新冠病毒疫情離結束之日仍然遙遙無期，人們必須面對這一場嚴峻的長期抗戰，如何有效控管病毒蔓延，降低死亡人數、減少限制民眾活動的封城措施與轉診病患運行所導致的民怨、甚至降低民生經濟所連帶受到的影響等等，就成為政治人物的重要課題。能夠就事論事，務實的解決疫情對於民眾帶來的各種衝擊，就會成為民眾支持的未來領袖，由於新冠疫情會跨越2022年9合1地方選舉與2024年總統與立委兩次重要的選舉，這就使得政治人物處理疫情的績效良莠，成為民眾是否支持他們擔任行政首長及民意代表的重要指標。
疫情管理成績的好壞影響政治人物的威信，當以美國總統拜登就任後的表現最具代表性。拜登繼任美國總統後就全力投入國內疫情的防治與國內經濟景氣維持的重要性，獲得美國民眾過半數的支持，尤其在防疫與經濟紓困這兩項政策上得到超過6成民眾的讚賞，這使得他在就任後逐步能擺脫選舉時受到共和黨與川普的掣肘，透過實際作為得以獲得民眾的肯定。如今，川普聲勢再強，也已經不足以阻擋民主黨在期中選舉贏過共和黨，取得執政優勢的國會與州長席次，拜登邁向連任之路的陰霾，也在他就任後戮力鼓吹民眾施打疫苗，並苦口婆心勸導民眾戴上口罩以阻卻病毒入侵的苦幹實幹下，讓美國出現復甦曙光，而留下他的歷史定位。
侯友宜、鄭文燦、柯文哲與盧秀燕幾位高聲望的政治人物，正面臨新冠疫情的嚴肅考驗，這四位未來的政治領袖與副總統賴清德，誰能在這次的疫情中展現「疫情管理」的能力，贏得民眾的信賴與掌聲，誰就可能成為下一任台灣總統的繼任人選。因為不分藍綠的病毒，不僅改變了過往政治人物強打藍綠就能高票當選的模式，也正警示著政客們，只會出一張嘴去沒有任何實際作為，毀掉的不僅是自身的政治前途，而是整個台灣的未來。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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