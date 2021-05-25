抗疫優等生失守？彭博、紐時等外媒探討台灣防疫破功原因

台灣5月時爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，這一波疫情來勢洶洶，截至5月14日時，累計確診病例1290例，但是到5月24日，累計確診病例已經飆升到4917例，10天之內新增了逾3600例。本土疫情大爆發，不但台灣民眾緊張，也引起國外注意，不少外媒也紛紛進行報導，探討這波疫情的破口為何，並研究疫情廣泛擴散的原因。





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《彭博社》在19日時，刊出報導「自滿讓新冠病毒侵蝕台灣唯一防線」（Complacency Let Covid Erode Taiwan’s Only Line of Defense），點出台灣在這波疫情中最大的問題，首先是篩檢率過低，與鄰近國家相比，台灣截至16日，每1000人中只進行了約0.8次檢測，而提高檢測量是了解病毒傳播的重要途徑。





報導引述美國病毒學家波蘭德（Gregory Poland）表示：「有300起確診，表示社區內可能有不知道的3千個病例。」他建議：「需要「硬封鎖」（hard lockdown）切斷傳播鏈，然後儘快接種疫苗。」





而造成疫情擴散的另一個問題則是疫苗接種率過低。截至17日為止，台灣約2350萬人口中，僅有0.9％接種了首劑新冠疫苗，比起其他疫情已明顯獲得控制的國家，如中國的14.5％、英國的30％、美國的1/3，顯然還不充足。





《彭博社》更指出，台灣對防疫成就的自滿，侵蝕了台灣的防線，疫情彷彿只發生在外面的世界，而關鍵之一的破口就是4月中旬縮短機組人員隔離期，導致染疫機師將傳染力更強的英國變種病毒，經由萬華茶藝館加速傳播。





不只是《彭博社》提到台灣對防疫成就自滿，《BBC》20日的報導中，引述台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授林先和的說法，指出台灣醫生沒有認真對待，醫院也沒有戒備病毒，更沒有積極進行追蹤接觸，顯示出「某種自滿心理」。





▲台灣疫情嚴峻，不少外媒指出，台灣邊境限制嚴格，讓國內產生「自滿」心理，對於防疫措施卻更加鬆懈。示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

《BBC》指出在疫情最初爆發當時，台灣是全球最先實施邊境控管的國家之一，即使限制直到現在都還在實施。但不只是台灣民眾、醫院，甚至是台灣政府都因此放鬆戒心。





而在報導當中也提到台灣在疫苗接種碰上的問題。先前因為疫情和緩以及AZ疫苗的血栓風險，讓台灣民眾接種意願低落，而在確診人數大增後，民眾蜂擁接種疫苗，但疫苗存量遠遠不足。





《紐約時報》(The New York Times)也在20日的報導中指出，台灣靠著嚴密邊境管制躲過風暴，但是免疫進度緩慢，加上傳染力更強的變種病毒形成了完美的疫情破口，而台灣人也開始出門不戴口罩、不保持社交距離。國立台灣大學醫學院教授蔡甫昌形容這有如瑞士乳酪，「表面有幾個洞，後面有個大洞。此時一把刀正好刺穿」表示「這天遲早會到來」。





美國《時代》雜誌（TIME）在22日則是以「 虛假安全感及小私密茶，如何攻破台灣的COVID-19疫情防線」（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses）為題，指出原本身為防疫優等生的台灣，但因為民眾沉溺於虛假安全感，加上萬華茶室爆發疫情，破壞了台灣自豪的疫情防線。





《時代》雜誌進一步分析，指出台灣目前的狀況可以測試出，一個疫情相對不嚴重的社會，是否能有效將其他國家慘痛經驗做為前車之鑑。





但報導中也強調，台灣最有效的抗疫武器就是人民，當確診病例一暴增，民眾就提高警覺，「比政府還緊張」，而在政府宣布進入三級警戒之後，網路上還出現梗圖「全世界看好了，台灣只示範一次兩周結束三級」，顯示出不少民眾將戰勝新冠肺炎疫情視為一種驕傲。



