日規HR-V，全新世代Honda Vezel在日本開賣首月接單破3.2萬張
Honda在2021年4月23日發表了全新世代的Vezel，也就是日規版的HR-V，導入全面革新的設計語彙，宣告Honda將進入下一個產品世代，日前Honda公布了Vezel的截至5月24日的接單數量，在短短一個月內，Vezel共接單超過了32,000張訂單，十分驚人！
Carture 車勢文化
2021-05-25 19:55:20
Vezel/HR-V是Honda最主力的CUV產品，當日本發表Vezel發表後，台灣消費者當然也十分關注HR-V的導入時間，依照過去經驗，最快應該要到2022年台灣消費者才有機會見到。
而在日本，據Honda統計Vezel受到歡迎的主要原因是e：HEV所搭載油電混合動力系統，低油耗表現非常適合日常行車使用且運轉平穩，全新語彙所帶來的內外設計，圓滑的比例與寬敞空間，存在感十足，最後就是配置了廣受好評的Honda SENSING系統。
在所有訂單中，有93%的消費者是選擇e：HEV動力車型，僅7%選擇傳統汽油動力車型，其中又以e：HEV中的Z等級車款最暢銷，佔了訂單中的76%，另外，有81%消費者是選擇前輪驅動配置，最受歡迎的車色則是白金珍珠白，共佔了33%，接下來則是水晶珍珠黑，則佔了18%。