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一、急診爆、病房滿，病人源源不絕……北市聯醫的現況是：急診塞爆，病房滿床，救護車還是源源不絕地把病人送進來。我們是市立醫院，守護市民健康責無旁貸，但現在急診發燒篩檢站雙人病房塞了六名確診病患外加陪病家屬，還有許多病人躺在走廊；北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。
我們只能很痛心地告訴病人：「等等看或許會有病房」、「醫生等等看完其他病人就會過來了」、「對不起真的沒有病床了」、「我知道你很喘，但現在沒有重症呼吸器的床」……
我們真的已經不堪負荷，沒辦法再收更多病人。人力、設備都沒有到位，硬收、超收病患會造成第一線醫療過載，無法給病人所需的醫療，更多醫護人員過勞或感染，進一步造成整體的醫療崩壞。不是基層醫護不願意扛起台灣，而是目前北市聯醫真的已經飽和。在人力、設備都不足的狀況下被推上第一線，我們也很害怕。
我們知道中央及地方政府已經在想辦法，全國醫學中心醫院增開肺炎重症病房、台北市各區域以上醫院也增開專責病房，但以我們在第一線的壓力來看，似乎緩不濟急。
一旦發生醫療崩壞，我們會損失更多醫療量能，失去因應疫情的能力。我們想問，如果如政府所說，台灣的醫療量能足夠，為何會這樣？能否請政府加強、加速調度資源，或疏導病患到還有餘裕的醫院？
二、匡列接觸者速度太慢，擴大感染風險由於疫情嚴峻、確診病患人數增加，院內有許多員工在防護不足的狀況下接觸確診病患、同事。然而，上述「接觸者」應繼續到院上班、或居家上班、或居家隔離？制度上是由「地方政府」做疫調，「中央指揮中心」決定匡列名單，問題是確診人數太多，地方與中央都來不及消化。
有一般病房護理師得知照護的病患確診，居然「七天後」才收到通知，被匡列為接觸者，要居家隔離七日。接獲通知時已為「應」隔離期滿日，而這七天他都在醫院照常上班。護理師擔憂傳染給家人，更擔憂成為「防疫破口」造成院內群聚感染。同單位已有同事出現發燒症狀，正在等待採檢結果，人心惶惶。
請地方衛生局與中央指揮中心建立管道，即時向醫院反映現況！
三、 院內感染資訊不明，已造成院內群聚工會在疫情初始就向院方反映：員工需要知道院內感染的狀況，資訊透明才能醫治謠言與恐慌。然而，目前院內嚴重資訊不透明，就連「我照顧的病患有肺炎確診」或是「我隔壁的同事有肺炎確診」都不知道！上週，北市聯醫某單位有員工感染確診，然而，主管未告知同單位其他員工，竟然是同事「自行發現有同仁沒有來上班、私下關心」，才知道同辦公室的員工已經確診。同事自行前往篩檢後亦確診，至目前同辦公室已有五名員工感染！
若政府「匡列接觸」的速度沒有改善，我們認為院方單位主管有責任進行管控，提供公假請請風險較高的同仁先行隔離。請北市聯醫做到最基本的資訊透明：當有病患確診，請讓接觸過的醫護人員知情。當有員工確診，請醫院至少讓同單位同仁知情。以利員工自我保護，也影響事後職災認定。
四、 急診需要固定人力，而非訓練不足的無效支援在疫情初始，工會就請院方立即改善「支援的人力調度與教育訓練」問題，然而至今卻仍有大量相關申訴。跨科如隔山，醫事行政同仁，或病房、門診護理師去支援急診，需要足夠的教育訓練、工作安排規劃，否則淪為「無效人力」，急診同仁和支援同仁雙方都很困擾！
急診是目前防疫的第一線，很多病人都卡在急診，而急診同仁還是工作塞車。除了大量篩檢工作與既有的緊急醫療，還要照護大量等床但等不到床的病患！急診的工作壓力大、強度高，我們需要增加的是已受訓、固定的護理人力，而不是每日流動式的支援，遑論交叉支援恐造成擴大感染。醫護同仁都願意投入防疫第一線，但支援問題多次反映未改善，使急診同仁灰心，堅守岡位的信心開始動搖。
此外，工會也建議聯醫各院區比照仁愛院區，急診與快篩站做出空間、人力、業務的分隔，減輕急診同仁壓力。
除上述問題外，供醫護人員下班後住宿的「警消醫護加油棧」竟有對醫護人員的歧視、拒絕住宿；醫院宿舍為高風險區但沒有正式消毒、只請住宿同仁自行清潔；支援急診室否有獎勵仍資訊不明……目前仍有許多問題待改善。聯醫院方已經有建立與工會溝通的管道，但有很多問題並非只靠北市聯醫院方就能解決。醫護人員都堅守在岡位上，希望院方、政府讓我們沒有後顧之憂，專注貢獻我們的專業。也希望長期低薪、人力不足、環境惡劣、高離職率的問題，可以獲得重視與解決，畢竟此刻的人力告急，就是過去長期疏忽漠視的結果。我們需要深刻的檢討。充足的人力、健全的醫療體系與勞動環境，才是最好的超前部屬。
資料來源：健康醫療網 預防醫療崩壞 基層醫護工會向社會求助！
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