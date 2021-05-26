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新冠患者曾高燒或氧氣治療　研究發現大腦灰質體積減少

新冠患者曾高燒或氧氣治療　研究發現大腦灰質體積減少
新冠患者曾高燒或氧氣治療　研究發現大腦灰質體積減少

健康醫療網

2021-05-26 14:01:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】許多罹患新冠患者可能在癒後飽受頭痛、嗅覺喪失、胸痛等後遺症的折磨，甚至還可能面臨中風、失語症、器官受損等嚴重風險。根據美國喬治亞州立大學與喬治亞理工大學一項新研究發現，曾經接受氧氣治療、曾經有發高燒症狀的新冠肺炎患者，他們有大腦額葉灰質體積減少，影響到額顳的神經網路的交流能力，導致患者在癒後可能會出現情緒障礙的原因。

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曾高燒或缺氧新冠患者大腦灰質體積減少   

這項研究團隊，神經影像科學轉化研究中心分析120例的神經系統患者的大腦斷層掃描，其中包含58例急性新冠病例及62例非新冠肺炎患者，研究發現新冠患者在出院時與出院後6個月，如果曾經出現發高燒、缺氧症狀，他們大腦灰質體質會有縮小的情況，儘管他們的心血管疾病已獲得良好控制，但仍無法改變灰質減少的情況。

大腦灰質發生變化癒後情緒障礙的原因

灰質是中樞神經系統很重要的部分，當灰質異常會影響神經元的功能與交流能力。喬治亞州大學心理學教授文斯·卡爾霍恩（Vince Calhoun）表示，精神分裂症等情緒障礙者，這有可能與灰質減少影響的神經元功能有關。而新冠病患的神經系統併發症有越來越多趨勢，研究指出新冠病毒可能通過發燒或缺氧症狀影響額顳網路，導致大腦額葉灰質發生變化，這也說明為何新冠患者在癒後會表現出情緒障礙的原因。

對此，研究團隊認為額顳網絡的灰質變化，或可用作新冠患者在預後或評估疾病治療方案的生物標記，該研究已刊登在《Neurobiology of Stress》期刊上。

參考資料：

Alterations of frontal-temporal gray matter volume associate with clinical measures of older adults with COVID-19

COVID-19 Alters Gray Matter Volume in the Brain, New Study Shows



資料來源：健康醫療網 新冠患者曾高燒或氧氣治療　研究發現大腦灰質體積減少

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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