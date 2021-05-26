我是廣告 請繼續往下閱讀
北市府副發言人林珍羽表示，相關疫情記者會，手語老師均未戴口罩的主要原因，是因為手語老師除了說的表情之外，手語的「抑、揚、頓、挫」及「標點符號」，大都呈現在臉上，若戴上口罩就會影響到手譯品質，讓聽障朋友感覺像是「機器人」在說話，甚至導致「語意不明」的情況產生。
林珍羽提到，試過使用大型透明隔板，但在直播畫面會出現反光；也曾想比照中央方式，在鏡頭上開小框，但對於年長及視力不好的聽障朋友而言，小框無法清楚識別手語，所以才維持目前模式。手語老師也收到不少聽障朋友回饋，認為目前的形式讓他們能獲得完整且清楚的疫情資訊。此外，市長記者會是採線上直播的方式，場內不但控制人數，也落實室內防疫措施，以確保出席記者會的首長及手語老師的安全。
聾人聯盟 籲手譯員列疫苗優先施打對象
對此，台灣聾人聯盟 及 全台共22個聾人團體 20日發表聯合聲明，表示疫情指揮中心記者會的現場人員皆戴口罩、維持社交距離、有透明隔板，手譯員依其專業評估現場為安全狀態，才拿下口罩執行翻譯工作。
台灣手語研究發展協會理事長邵清立表示，手語為視覺語言，表情猶如口語的語氣詞或聲調的高低起伏，若臉部被遮蔽，聾人將無法讀取完整訊息。聲明中同時呼籲衛福部，將手譯員列為新冠疫苗的優先施打對象，保障手譯員的工作健康。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 手語老師不戴口罩會成為疫情破口？ 專家這樣解說
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊