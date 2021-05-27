防疫不打烊！國資圖攜手中信　跨界推廣「閱讀x棒球」

近來新冠肺炎來的又急又猛，國人遭遇前所未有的考驗，不僅得加強居家防疫，孩子們更被迫停課，改採遠端學習，整體而言相較去(2020)年更加嚴峻。在這緊繃時刻，許多企業紛紛站出來與全民抗疫，像是中信銀行攜手國資圖，及中信兄弟舉辦「2021閱讀全壘打-夢想象前行」活動，首推雲端「宅閱讀」，自明（28）日起至7月31日，民眾在國資圖電子書服務平台借閱4本「閱讀全壘打-健康E擊棒」主題書展電子書，並完成活動登錄，就可抽運動元素滿滿的中信兄弟好禮。





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中信銀行閱讀全壘打活動今年邁入第六年，考量疫情嚴峻，2021年由雲端活動打頭陣，串聯新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市等10個縣市圖書館，跨地域推廣主題書展「閱讀全壘打-健康E擊棒」電子書活動，另外也邀請許多網路書店平台一同響應，各家網路書店聯手規劃「健康守備」主題書展，從「食在好疫力」、「身體駭客」、「運動家的挑戰」、「美食旅行團」、「活出趣味來」等面向，開出守備健康的防疫書單，邀請民眾居家防疫不忘享受閱讀樂趣。





中國信託銀行董事長利明献表示，現值防疫關鍵期，居家「宅閱讀」不僅為自己及家人守護健康，也能增長智慧，做到不出門便知天下事。閱讀全壘打以透過閱讀換球賽門票的模式，不僅獲得2020年教育部閱讀磐石獎「閱讀推手團體組」肯定，更於「全民最愛閱讀活動票選Top5」中，拿下民眾「最喜愛」、「最有創意」、「最常參加」的閱讀活動三冠王。





國資圖館長劉仲成呼籲，別因防疫中斷閱讀習慣，善用國資圖全年不打烊的電子書服務平台進行終身學習，免費借閱逾35萬冊電子書，享受數位閱讀的便捷服務，一起健康防疫閱讀知識。





主辦單位今年續辦「閱讀全壘打－校園閱讀徵文獎勵」，號召全台高中職學生投稿讀後心得，即有機會獲得中信兄弟福袋、博客來圖書禮物金、閱讀認證獎狀等豐富獎勵。更多「2021閱讀全壘打 夢想象前行」活動內容，請洽官網或臉書粉絲專頁。



