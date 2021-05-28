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房市／網問:賣掉新北公寓換青埔購屋值得嗎？

▲許多雙北地區的換屋族至青埔購屋。（圖／NOWnews資料照片）
▲許多雙北地區的換屋族至青埔購屋。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-28 08:00:00

有網友在mobile01房市討論區中詢問「想賣掉三重的老公寓換新房子，但因為三重的房價已高，新成屋都要5、6字頭，擔心買不回來，若是到桃園重劃區青埔購屋值得嗎?」專家建議，青埔的生活機能與學區一定不如三重完善，因此若是家中小孩沒有就學需求，又想享受新房屋的生活品質，可以考慮青埔，不過青埔房價屋主入手成本差異大，從2字頭到4字頭房價都有，買方要慎加留意。

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大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，三重與青埔是完全不同的生活圈，會建議消費者需先了解兩地的生活機能差距，三重有多條橋，通往北市方便，學區、捷運也都完善，而青埔雖有高鐵站與機場捷運，但相較新北市第一圈的三重，仍屬待發展的區域。

郎美囡表示，若是可以接受生活圈的不同，家中又沒有小孩就學需求，那可以考量在青埔購屋，現今青埔房價新成屋為4字頭，比三重的新成屋每坪約少10萬，值得注意的是，青埔地區因為屋主入手時間的不同，因此同一街廓內的房屋，會有不小的價格落差，從2字頭到4字頭都有，若是買在4字頭，很大的機率買在相對高點。

信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，青埔高鐵特區共490公頃，確實有7成是雙北過來的客戶，大多都是將雙北的老公寓賣掉，換成屋齡全新或5年內的房屋，看中青埔高鐵特區的悠閒居住環境、高綠覆率而來，定居、退休都有。

黃范銘進一步說明，許多客戶跟他分享從雙北搬到青埔的原因，主因是青埔有高鐵站，19分鐘車程就到台北，很快就可以回到原本的工作、社交生活圈，而高鐵月票4500元，形同在北市租一個車位的預算，但在青埔甚至可以直接買雙車位，同樣居住成本，生活環境、居住品質都更好。

若以青埔A19店所在的領航北路二段周邊生活圈來看，黃范銘表示，走路10分鐘可到機場捷運A19站，是屋齡與建商品牌單價落在每坪28-35萬之間，總價 1200-1500萬之間，對於雙北的首購族或換屋族都是可以負擔的房價。

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