房市／網問:賣掉新北公寓換青埔購屋值得嗎？

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郎美囡表示，若是可以接受生活圈的不同，家中又沒有小孩就學需求，那可以考量在青埔購屋，現今青埔房價新成屋為4字頭，比三重的新成屋每坪約少10萬，值得注意的是，青埔地區因為屋主入手時間的不同，因此同一街廓內的房屋，會有不小的價格落差，從2字頭到4字頭都有，若是買在4字頭，很大的機率買在相對高點。
信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，青埔高鐵特區共490公頃，確實有7成是雙北過來的客戶，大多都是將雙北的老公寓賣掉，換成屋齡全新或5年內的房屋，看中青埔高鐵特區的悠閒居住環境、高綠覆率而來，定居、退休都有。
黃范銘進一步說明，許多客戶跟他分享從雙北搬到青埔的原因，主因是青埔有高鐵站，19分鐘車程就到台北，很快就可以回到原本的工作、社交生活圈，而高鐵月票4500元，形同在北市租一個車位的預算，但在青埔甚至可以直接買雙車位，同樣居住成本，生活環境、居住品質都更好。
若以青埔A19店所在的領航北路二段周邊生活圈來看，黃范銘表示，走路10分鐘可到機場捷運A19站，是屋齡與建商品牌單價落在每坪28-35萬之間，總價 1200-1500萬之間，對於雙北的首購族或換屋族都是可以負擔的房價。