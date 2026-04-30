稍早律師李怡貞接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，直言粿粿、王子認賠100萬在過往案件中金額非常高，但也因雙方馬上同意賠償，所以判決書中也不必去詳細交代粿王的對話和互動

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▲針對粿王的狀況，李怡貞（如圖）認為是特例，大多被告遭求償100萬，會依據證據、實務面請求法官降低判決金額。（圖／女人大律師李怡貞臉書）