粿粿與王子的不倫案28日判決結果出爐，兩人必須賠給范姜彥豐100萬，今（30）日判決書公開，不僅當事人姓名以B01（粿粿）、B02（王子）代稱，內容也不見偷情細節，引來網友熱議。對此，稍早律師李怡貞接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，直言粿粿、王子認賠100萬在過往案件中金額非常高，但也因雙方馬上同意賠償，所以判決書中也不必去詳細交代粿王的對話和互動，即便大家想吃瓜也無法看到完整偷情過程。
粿粿、王子立馬認賠百萬 李怡貞：金額非常高
粿粿、王子先前透過律師表態，願意全額賠償給范姜彥豐100萬。通常侵害配偶權的賠償，多落在20至50萬元之間，對此律師李怡貞表示在侵害配偶權的民事賠償中，100萬已算非常高的數字，「通常判賠到100萬，除非是抓到對方懷孕生子，或是對方經濟狀況雄厚，才有可能賠到100萬。」針對粿王的狀況，李怡貞認為是特例，大多被告遭求償100萬，會依據證據、實務面請求法官降低判決金額。
此外今判決書出爐，不僅隱蔽當事人姓名，偷情內容也輕描淡寫，只提到「兩人與友人赴美國遊玩返台後，被告間即頻繁往來互動、同進同出，而有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密」，看不到鹹濕對話、過程。
粿王判決書鹹濕對話全刪 律師揭關鍵原因
李怡貞則解釋原因，王子、粿粿當下同意100萬賠償，法官也就不必在判決書中詳細交代過程，一般來說法官做出判決時，要清楚寫下緣由、原告證據來告訴大眾為何這樣判，「但現在范姜請求100萬賠償，王子、粿粿給到滿，那法官當然可以省酌這些證據，也不用去交代。」
不過，李怡貞提到遇到這樣的狀況，通常都是和解，如此就根本都不會有任何紀錄可以被公開，給對方一個拿錢換假清白名譽的機會，認為范姜彥豐其實可以將賠償金額往上提高，以200萬、300萬來向粿王提出和解。
范姜彥豐恐涉妨害秘密罪 1原因站不住腳
先前傳出范姜彥豐從iPad中掌握粿粿與王子踰矩記錄，進而尋求徵信社蒐證，「偷對話」可能涉及妨害秘密罪，李怡貞直言這部分恐會成為對方手中的籌碼，判刑後請求賠償，「如果是共用電腦iPad那還有辦法過關，可是如果未經過配偶同意輸入密碼、擷取對方對話內容，那就是妨害秘密（罪）」，認為這點范姜彥豐比較站不住腳。
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粿粿、王子先前透過律師表態，願意全額賠償給范姜彥豐100萬。通常侵害配偶權的賠償，多落在20至50萬元之間，對此律師李怡貞表示在侵害配偶權的民事賠償中，100萬已算非常高的數字，「通常判賠到100萬，除非是抓到對方懷孕生子，或是對方經濟狀況雄厚，才有可能賠到100萬。」針對粿王的狀況，李怡貞認為是特例，大多被告遭求償100萬，會依據證據、實務面請求法官降低判決金額。
粿王判決書鹹濕對話全刪 律師揭關鍵原因
李怡貞則解釋原因，王子、粿粿當下同意100萬賠償，法官也就不必在判決書中詳細交代過程，一般來說法官做出判決時，要清楚寫下緣由、原告證據來告訴大眾為何這樣判，「但現在范姜請求100萬賠償，王子、粿粿給到滿，那法官當然可以省酌這些證據，也不用去交代。」
不過，李怡貞提到遇到這樣的狀況，通常都是和解，如此就根本都不會有任何紀錄可以被公開，給對方一個拿錢換假清白名譽的機會，認為范姜彥豐其實可以將賠償金額往上提高，以200萬、300萬來向粿王提出和解。
范姜彥豐恐涉妨害秘密罪 1原因站不住腳
先前傳出范姜彥豐從iPad中掌握粿粿與王子踰矩記錄，進而尋求徵信社蒐證，「偷對話」可能涉及妨害秘密罪，李怡貞直言這部分恐會成為對方手中的籌碼，判刑後請求賠償，「如果是共用電腦iPad那還有辦法過關，可是如果未經過配偶同意輸入密碼、擷取對方對話內容，那就是妨害秘密（罪）」，認為這點范姜彥豐比較站不住腳。