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1. 判賠金額破行情 粿王共同賠償100萬元

2. 出軌時間軸被法院認證 確定是「美國行」之後

▲粿粿（左4）和王子（左2）在這趟與友人同遊的「美國行」後，感情急速升溫。（圖／粿粿IG@meigo.c）

3. 粿粿、王子放棄抵抗 當庭「認諾」不爭辯

4. 想止血卻失敗 要求「不作判決書」遭法官拒絕

5. 案件結論、未來影響 雙方有假執行與上訴權利

▲范姜彥豐提告成功，獲賠100萬元。（圖／范姜彥豐臉書）

男星范姜彥豐提告老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）侵害配偶權一案在28日勝訴，獲賠100萬元。今（30）日判決書全文出爐，，且內容充滿許多專業法律術語，讓不少粉絲直呼看不懂。為此，《NOWNEWS今日新聞》本文為大家簡化、整理出5大重點，帶粉絲快速搞懂判決書內容。士林地方法院判決被告粿粿與王子應連帶給付原告范姜彥豐新台幣100萬元的賠償金，並自114年12月12日起算年息5%的利息。通常侵害配偶權的賠償，多落在20至50萬元之間，因此這100萬元金額在侵害配偶權的民事賠償中屬於偏高案例。判決書點出，這段不倫關係在114年4月（2025年） 赴美旅遊返台後急劇升溫。范姜彥豐指控粿粿、王子互動頻繁、形影不離，且行為「超越一般朋友社交界線」，在共同朋友圈中也毫不避諱親密互動，讓他精神受到極大傷害。這段出軌時間軸其實早在范姜彥豐去年10月拍的聲明影片就已爆出，因此對於粉絲來說，不會感到意外，只是如今出現在裁判書上，多了「法院認證」的效力，也再度驗證了范姜彥豐受害者的身分。這是本案最令人意外的發展，外界本以為粿粿與王子會否認到底，但他們在法庭上採取了「認諾」策略，也就是：「你告我的內容，我全部承認，不爭執。」主要目的應是為了讓訴訟趕快結束，避免更多不堪的細節，如親密照片、對話在法庭調查中被公開，也因此范姜彥豐提出的高於行情100萬元賠償金，粿王欣然接受。為了保護未成年子女以及個人名譽，粿粿與王子曾向法官請求「不要製作正式判決書」，只要記在言詞辯論筆錄就好，想藉此減少輿論攻擊。再者，法官判定這案子並不複雜，寫一份正式判決書不會太耗費資源，所以決定詳實記錄案情以維護司法公開原則。不過基於《公民與政治權利國際公約》規定，涉及高度私密性與婚姻倫理的案件，對外公開時應遮隱當事人姓名，目前法院已職權宣告 「假執行」，這意味著范姜彥豐可以先行申請查封或強制執行被告財產。若粿粿與王子不想財產被扣押，必須先提供100萬元的擔保金。雖然兩人目前已認諾，但法律上仍保有20天的上訴權利。臺灣士林地方法院民事判決115年度訴字第377號原告A01訴訟代理人 蔡鈞如律師 黃宣瑀律師被告B01 B02共同訴訟代理人 高鳳英律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償（侵害配偶身分法益）事件，本院於中華民國115年4月14日言詞辯論終結，判決如下：主文：被告應連帶給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民國114年12月12日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。本判決得假執行；但被告如以新臺幣壹佰萬元為原告預供擔保後，得免為假執行。事實及理由壹、程序方面：按訴訟事件具有高度私密性、倫理性，且關乎婚姻關係之存續與權益，依已內國法化之公民與政治權利國際公約第14條第1項規定，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開（司法院114年12月10日院台廳司一字第1140024985號函參照)。而配偶身分法益受侵害經常涉及個人婚姻關係中私密資訊或私生活領域及倫理性，裁判書固需採取應遮隱後公開之原則，然此僅係對外公開裁判書之限制而已，並非謂法院於裁判原本上應遮隱兩造當事人之姓名或其他足以識別身分之資訊，是本件判決原本尚無採遮隱當事人個人資訊加以制作之必要，應先敘明。按法院得於宣示捨棄或認諾判決時，命將判決主文所裁判之事項及理由要領，記載於言詞辯論筆錄，不另作判決書，民事訴訟法第384條之1第2項規定定有明文。此項規定僅係當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾，因本案訴訟已無爭執，故其判決書之製作方式得再予簡化之目的而設，故其是否簡化為之，法院自可裁量。申言之，其立法意旨不過為節省司法資源耗費而求程序之簡速而已，並非在保障當事人不公開其所涉案情之個人資訊，而賦予當事人程序上之請求權。查本件被告對原告之請求為認諾，原因事實並非複雜，本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。被告雖於言詞辯論期日時，以其已就本件原告之請求為認諾，為節省司法資源及保障未成年子女，依民事訴訟法第384條之1第2項規定，請求將判決主文所裁判之事項及理由要領，記載於言詞辯論筆錄，不另作判決書云云，然此既非賦予被告程序上之請求權，本院自無加以審酌准否之問題，應予敘明。貳、實體方面：原告主張：伊與被告B01（下與另一被告B02合稱被告，分稱姓名）於民國111年6月22日結婚，育有一女（未成年）。B02為伊與B01之友人，且知悉原告與B01婚姻關係存續中。於114年4月間，被告與友人赴美國遊玩返臺後，被告間即頻繁往來互動、同進同出，而有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密，而共同侵害伊基於與B01配偶關係之身分法益，造成伊精神上痛苦而受有非財產上之損害，其自得依民法第184條、第195條之規定，對被告請求連帶賠償慰撫金新臺幣（下同）100萬元本息等語，並聲明除供擔保部分外，餘如主文所示。按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384條定有明文。是被告對於原告依訴之聲明所為關於某法律關係之請求，於法院行言詞辯論時為承認者，即生訴訟法上認諾之效力，法院應不待調查原告請求之訴訟標的之法律關係果否存在，逕以認諾為該被告敗訴判決之基礎（最高法院85年度台上字第153號判決意旨參照）。經查，被告於本院115年4月14日之言詞辯論期日時，就原告上開主張之事實及聲明請求當庭認諾（見本院卷第64頁筆錄），依上開說明，本院即應本於被告之認諾而為其敗訴之判決。是以，原告依上開規定請求被告連帶賠償其非財產上損害之慰撫金100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即114年12月12日（見湖司補卷第71、73頁送達證書）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，應屬有據，而應准許。綜上所述，原告依民法第184條、第195條侵權行為法律關係請求被告連帶賠償100萬元，及自114年12月12日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由。本件係本於被告認諾所為之判決，爰依職權宣告假執行，並依民事訴訟法第392條第2項規定，職權酌定相當之擔保金額，諭知被告供擔保後得免為假執行。據上論結，本件原告之訴為有理由，爰判決如主文。中華民國115年4月28日民事第三庭法官王沛雷以上正本係照原本作成。原告如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。附註：依公民與政治權利國際公約第14條第1項規定，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開（司法院114年12月10日院台廳司一字第1140024985號函參照)。中華民國115年4月28日書記官 張淑敏