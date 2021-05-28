NOW早報／煮白飯雞婆丟「2條」！男開鍋愣住：不想要吃了

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上貼出一張照片，只見畫面中，一整鍋煮好的白飯，中間卻擺了2根臘腸，外型相當突兀且不美觀，讓他當下立馬胃口全失，尷尬直呼「怪自己，沒事雞婆放臘腸下去一起蒸，一打開胃口都沒了」。
貼文一曝光，就引來不少網友笑翻留言，「這個形狀很OK，但顏色要懷疑是不是下消化道出血」、「這照片有味道」、「反正吃下去上廁所出來也一個樣」、「老實說，最後是不是吃下去了！」、「感覺不是很舒服」、「那兩坨我還以為是...」、「抱歉..我笑了」。
不過也有老饕抓出料理問題，直言「你至少也切片啊」、「應該切片鋪開，沒切片裡面的油和香味出不來」、「先切薄片再放下去一起蒸才對吧？」、「正常不是都會切嗎」、「要切，飯才會入味」、「忘了切片，不然有油，飯超香的」、「切片後再放入，美觀加分」。
今日天氣／全台灣還是燒蕃薯！多縣市中午恐飆36度高溫
中央氣象局指出，今（28）日中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；另外包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣近山區或河谷為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
氣象局提醒，高溫期間，請避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
紓困4.0！企業紓困貸款加碼1千億、勞工紓困再增50萬名額
國發會主委龔明鑫在昨（27）日的行政院會後記者會表示，這次疫情來得很急，全國也已升到3級警戒，許多場所需要關閉，雖然製造業衝擊不大，但政府希望民眾減少外出，避免群聚，所以相關產業，尤其對商業、消費、服務業產生極大影響，行政院長蘇貞昌特別指示「開倉濟眾」與民眾一起度過難關；包含中小企業紓困貸款，從原來的3千億再加碼1千億，至4千億外，勞工紓困也再加碼50萬名額，救濟需要的民眾。
龔明鑫表示，紓困4.0針對個人的部分，在去年建立之發放制度的基礎下，相關資料已經搜集的相當完備，未來政院把預算送到法院立案後，經過適當程序就能適當發放、加速撥付。
蘇貞昌也指示根據去年相關機制為基礎，需要微調就微調。在中低收入戶的部分，每個月會加碼1,500元，共3個月、4,500元；急難紓困的部分則是1萬元至3萬元額度、另外針對無一定雇主或自營工作者則發放每個月1萬、共3個月；農漁民、甲級漁工的部分則是每個月補助1萬，共3個月；交通部轄下的導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機也是每個月1萬塊、共3個月。
影／15萬劑莫德納來台了！陳時中：為台灣防疫打上強心針
本土疫情嚴峻，各界都在盼望能夠儘速大量進口疫苗，供民眾施打，昨（27）天晚間傳出首批莫德納疫苗即將來台的消息，將由華航承運，據傳將從盧森堡起飛經杜拜運抵台灣。陳時中也證實，首批莫德納疫苗共15萬劑，將在台灣時間今（28）號凌晨從盧森堡啟運，並且在下午抵台。
陳時中強調，本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。被問及莫德納來台是否替台灣防疫打上一劑強心針？陳時中表示：「 會！這樣醫療量能能保存，不會有人力不足的現象，這是一個非常重要的事情」，陳時中甚至鬆口，不排除明年加購莫德納專攻變異株的「次世代」疫苗，目前先維持505萬劑的數量，且六月會陸續有疫苗抵台。
中國捐疫苗台灣不要？柯文哲「1月預言」曝 網朝聖跪了
台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，全國三級警戒仍然持續當中，但目前最緊急的問題除了民生經濟受到影響外，就是台灣疫苗數量嚴重不足，而即便中國國台辦日前表示「有民間機構願意捐贈台灣疫苗，協助防疫」，但疫情指揮中心指揮官陳時中日前回應「他們在打的我們不敢用」，引發各界討論。對此，就有網友翻出1月時台北市長柯文哲的受訪影片，直言「柯P是真預言家，對比現況完全命中」。
有網友在PTT發文指出「柯文哲在今年1月就精準了預測未來走向，雖然當時時間點是說三月，但現在狀況也是一樣，柯文哲當時說台灣買不到英國、美國的疫苗，而且中國會說要免費送你，但台灣就會陷入焦慮，變成政治攻防議題....請問柯阿伯是不是先知啊？」
而根據《NOWnews今日新聞》1月專訪台北市長柯文哲時，他當時就表示「我都可以預測得到，三月台灣的政治攻防就是這樣，台灣買不到英美疫苗，且中國大陸他說他免費要送你，台灣就會陷入焦慮。」換言之，時候要不要接受大陸的疫苗，恐怕又會在台灣掀起另一波論戰，而雖然時間點不對，但對比現在，句句話語都正中目前台灣疫苗不足的困境。
男友不讓解剖！20年後鄧麗君「真正死因」終於曝光
「一代巨星」鄧麗君唱紅許多經典歌曲，在樂壇具有影響力，還因為畢生致力於慰問國軍，所以也有「永遠的軍中情人」美稱。而她在1995年在泰國過世，當時的男友堅持拒絕解剖，讓她的死因成為謎團，直到20年後大陸的呼吸科專家鍾南山，才終於揭開巨星的死亡之謎。
鄧麗君在1995年的4月，與法國男友保羅一起入住泰國清邁梅坪酒店15樓的總統套房。在同年的5月8日下午鄧麗君氣喘發作，當時男友恰好外出採買食物，她急忙使用氣喘噴霧劑企圖讓呼吸緩和，沒想到卻沒有起到作用，還引發心肌梗塞，呼叫無果後倒地不起，直到被酒店職員發現，才立即送醫急救，但因為逢尖峰時間，延遲了車程，經搶救後不治身亡。
弔詭的是，保羅外出歸來後，知道鄧麗君送醫搶救，不僅不擔心還倒頭大睡，直到獲知鄧麗君死訊。而當時的醫生提議進一步解剖鄧麗君的遺體，以得知真正死因，卻被保羅拒絕，他甚至強調「不准碰遺體，不准解剖」，讓外界懷疑鄧麗君的死因不單純。
直到20年後，大陸的呼吸科專家鍾南山，在一次論壇演說中，提及鄧麗君的案例，才終於公開了鄧麗君的死因。原來鄧麗君氣喘發作時，已經感冒了，先前為了不讓嗓音受感冒影響，請醫生開了許多噴霧劑，而此藥劑效果雖好，但噴多了會導致心律失常等嚴重副作用，鄧麗君對此並不知情，導致噴霧使用次數過多，尤其在氣喘發作時，用藥次數更多，才使副作用加重，且送醫路程耽誤黃金就醫時間，才讓憾事發生。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。