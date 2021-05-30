無慢性病年輕患者怎會猝逝？醫提「4原因」：大家常忽略

「為何年輕易猝死？」黃軒醫師表示，愈來愈多專家，開始想知道為啥這些沒有慢性疾病的年輕人（＜50歲）會變成主要病重住院或病逝的對象？他並提出4原因：
1.英國變種病毒量超載
不管是美國或其他國家，大家都認為英國變種病毒，增加了40-70％傳播率。科學研究愈來愈清楚這些變種病毒，不會有年齡差異的：年老者或年輕者，不只輕易傳播，而且都會容易在身體內帶著很高病毒量，在小於50歲的一些人，如果得到感染這種變異病毒，也易成為了重病！
2.免疫風暴心臟猝死
美國西亞圖研究發現COVID19重症病人除了出現大家早知道的急性呼吸窘迫症候群（ARDS），甚至33％還發生心肌病變，肺部感染所產生的感染源、内生毒素（endotoxin），也有可能通過肺靜脈到達心臟，造成心臟的工作能力下降。COVID19冠狀病毒重症患者的敗血症，會刺激人體免疫系統，釋放大量腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α）。TNF α 是一類促炎症細胞因子,通常由全身各組織中的巨噬細胞產生。具有細胞毒性（cytokines storm）風暴以及散佈性的休克現象，會使心血管系統功能產生障礙。此外，顯著的心肌功能障礙（myocardial depression）也是在敗血症中常被發現的心臟猝死。
3.快樂缺氧的猝死
這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），依舊會死人的，不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人也是不會死的！有的，只是有些人正在「快樂缺氧」（Happy Hypoxia），而這一切只是死神的慣用的手法，連病人本身，也不知道他快要死了，更何況沒有受訓重症醫療訓練過的家人呢！猝死在家，也就常常引起很多遺憾在家中了！這些「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）依舊會死人的，且一點都不會使人快樂啊！
4. 基因缺損易猝死
科學家，愈來愈清楚，有些COVID19 容易猝死，也許會和體內的基因有關的！一個跨28個國家的COVID19患者死亡的基因分析，那些有ORF1ab 4715L and S蛋白614G變異基因，是和COVID19患者高死亡感染是非常有關係。
此外，黃軒醫師也指出，另一個荷蘭的研究，屬於年輕人的基因缺損發現，那些完全健康，也沒有任何肥胖或任何慢性疾病的患者，在他們的身體內，母親身內都X染色體TLR7的異常現象！這種少見的X染色體TLR7的異常，導致了這些年輕人容易猝死，因為這些人，遇到COVID 19冠狀病毒重症引發的敗血症，是不能刺激人體免疫系統，釋放大量腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor alpha,TNF α）。參與這場的戰爭，自然很快敗下症來而忽然往生了！
文末，黃軒醫師直言，年輕的猝死原因多，「由於年輕，無任何病史，這是非常大家忽略的一群人！但英國變種病毒，並不會放過他們，尤其是如果本身病毒超戴，基因又缺陷，細胞風暴又阻止不了，再加入隱形的缺氧，這些都是年輕COVID19易猝死的原因，也當注意自己身體症狀、血氧濃度狀態快速的變化，才正確。」（編輯：許苡晴）
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