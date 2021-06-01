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同島一命！　美容醫學基層診所支援疫苗接種

同島一命！　美容醫學基層診所支援疫苗接種
同島一命！　美容醫學基層診所支援疫苗接種

健康醫療網

2021-06-01 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】新冠病毒襲捲全世界，台灣身為防疫的模範生，5月因為英國變種病毒B117肆虐，造成確診數増加，全國進入第三級警戒。

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由於疫苗陸續到位，衛福部為提高疫苗接種率，達標群體免疫，盡早讓台灣民眾回復正常生活，減少經濟衝擊，勢必面臨全國醫療量能支援的問題。《台灣美容醫學產業全國聯合會》發起美容醫學各基層醫療院所，「同島一命」，連署支持政府防疫政策，落實分流並成為支援COVID-19疫苗接種院所。

疫情和疫苗需要雙控　才能避免失控！

主要發起人之一，台灣美容外科醫學會蔡豐州理事長表示：「美容醫學產業，橫跨健保和自費，治療範圍不僅涵蓋整形、傷口、重建，由於遍布全國，診所數眾多，絕對適合協助政府防疫策略。」透過不同接觸民眾面，必能快速協助政府進行疫苗接種，加上醫事人員密集接觸各式患者，絕對是防疫上，非常重要的一環。

蔡豐州理事長表示，台灣美容醫學產業全聯會過去在醫療衛教文章合法化，對抗醫療抹黑平台等公共議題上，皆挺身而出，一向是悍衛醫療專科權益，保障民眾醫療安全，促進產業合作的最前缐，這回也不例外。

台灣美容外科醫學會表示，諸如元和雅診所、雅丰診所、黃柏翰皮膚科診所等，都極度配合政府防疫的SOP，無論是體溫量測、口罩配戴或是詢問TOCC等等之防疫措施，皆是非常審慎及嚴謹的處置方式，所以這些醫療院所將會是施行COVID-19疫苗接種很大的助力。

醫學會結合「產官學」　提升基層診所消毒

台灣整形外科醫學會戴浩志理事長說：「醫學會更結合「產官學」，主動提升會員診所新冠病毒消毒等級。」據台灣美容外科醫學會常務理事張松源醫師表示，醫學會和台灣連鎖藥局、優尼克生技合作，加強診所的病毒防範消毒，提供患者接受醫療處置時，安全的環境。

台灣顏面整形重建外科醫學會藍敏瑛理事長強調：「如果政府要迅速達成接種率，提高疫苗接種速度的關鍵，絕對是基層醫療院所。」

未來疫苗施打策略，必須有完善的點線面戰略規劃，配合相關規定和設備，真正落實超前佈署。台灣防疫的第一線，必要仰賴各級醫療院所的通力合作，才能落實共同防疫防線，阻絕疫情。



資料來源：健康醫療網 同島一命！　美容醫學基層診所支援疫苗接種

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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