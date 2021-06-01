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鼾聲雷動「呼呼」大睡！　一個動作暫時改善

鼾聲雷動「呼呼」大睡！　一個動作暫時改善
鼾聲雷動「呼呼」大睡！　一個動作暫時改善

健康醫療網

2021-06-01 11:31:00

【健康醫療網／記者田柏升、賴欣平報導】枕邊人鼾聲如雷讓人好崩潰？睡覺打呼，受影響的往往是枕邊人，但其實本人呼呼大睡並不代表睡得好！

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肌肉張力鬆弛、鼻咽喉構造異常有影響

林口長庚醫院耳鼻喉部喉科主任暨睡眠專科醫師李立昂教授解釋，打鼾是因為鼻部、軟顎後方、舌根後方等解剖構造影響，或睡著時肌肉張力鬆弛，影響呼吸道部分阻塞，阻礙氣流流通與壓力改變，造成軟組織過度振動而產生。

李立昂教授進一步說明，鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚、鼻息肉、鼻前庭塌陷等鼻部問題；口咽軟顎鬆弛、下垂或肥厚、懸庸垂過長、扁桃腺過大、舌根肥厚、側咽塌陷、會厭軟骨軟化都可以引起打呼。而年齡增長、體重增加、顱顏結構異常、神經肌肉疾病也是引起打鼾的因素。

打鼾小心潛在共病…　多階段、多方式改善

許多打鼾者睡了一整晚，隔天起來仍精神不濟，李立昂教授指出，其實約有三分之一打鼾者患有阻塞型睡眠呼吸中止症，就算是單純打鼾，也與高血壓、冠狀動脈心臟病、糖尿病、躁鬱症等共病有關係，因此兩者並稱睡眠呼吸障礙。

睡眠呼吸障礙如何改善？療程得視個別狀況「多階段」與「多方式」。李醫師指出，大部分人使用的初階治療，包括減重；調整習慣如避免睡前飲酒、過度勞累、晚睡、使用安眠藥、側睡與使用止鼾枕等。

李醫師進一步說明進階治療，像是使用陽壓呼吸器及負壓呼吸器，改善呼吸道氣流阻塞的狀態；透過齒咬合矯正器矯正下頷內縮，避免舌根後塌影響；以藥物及外科手術治療鼻塞；再來就是以不同手術方式如軟腭微創手術、懸庸垂腭咽成型手術，或是針對顱顏骨骼採取正額手術，改善解剖構造異常。

「調整睡姿」暫時改善打鼾　仍須隨時注意自身症狀　

若被枕邊人吵得不得安眠，李醫師提供幾個方法，包括改變其睡姿，從仰睡調整為側睡；或睡前以止鼻鼾噴劑、洗鼻鹽冲鼻，改善鼻塞，減少張口呼吸。

醫師強調，這些方法僅能短效治標，無法改善背後潛在的共病風險！提醒民眾留意鼾聲越來越大、忽大忽小，伴隨呼吸費力、日漸精神差等狀況，建議到睡眠門診尋求進一步診療。



資料來源：健康醫療網 鼾聲雷動「呼呼」大睡！　一個動作暫時改善

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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