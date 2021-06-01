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協助老人防疫　老年精神醫學會倡「平、常、心、轉、動」

協助老人防疫　老年精神醫學會倡「平、常、心、轉、動」
協助老人防疫　老年精神醫學會倡「平、常、心、轉、動」

健康醫療網

2021-06-01 13:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2019年底，新冠肺炎從武漢開始蔓延，已肆虐全球。台灣在中央流行疫情指揮中心的超前部署、醫療人員的竭力投入，以及全體同胞配合防疫政策之下，我們守住了第一波的疫情擴散。不過，今年4月起又因為第二波的疫情而全國進入警戒狀態。

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到目前為止，全世界因新冠肺炎死亡的人數已超過三百萬人，其中大多數為老年人以及患有糖尿病、心臟病等慢性疾病的人。老年人的免疫系統較弱，認知反應較慢，容易增加被感染的風險。在此非常時期，除了遵循政府的防疫政策及個人衛生外，也呼籲大家用心關懷身邊的長輩們。台灣老年精神醫學會建議民眾利用「平、常、心、轉、動」的口訣，協助年長者順利抗疫！

「平、常、心、轉、動」5口訣  助年長者順利抗疫

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以減輕長輩過度的焦慮為目標，平心靜氣用長輩可以聽得懂的語言，舉簡單的例子，鋪直敘地說明病毒肺炎是怎麼一回事，相對應的措施又是怎麼一回事。平和地說明各種消息新聞或可能令長輩擔心的傳說，以減輕憂慮。

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了解對於未知的病毒或疾病會感到焦慮，是人的正常反應。在這樣的時期裡，設法維持日常的規律，即便是例如定時起床，定時入睡，這樣的小事，也有助於維持身心的安定。

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在容易焦慮的疫情氛圍中，特別要主動傳遞彼此的關愛之心。尤其關心容易受到影響的長輩，包括原本就有焦慮症，失眠，或是強迫症狀的長輩，他們可能會更加擔心，睡不好，或是不停地重複洗手。特別留心需要多加幫忙以防疫顧健康的族群，例如失智長者。他們不易記住各種防疫口訣，常會取下口罩，也常忘了已經洗過手又觸摸物品，提供適當的協助與指示很重要。

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在疫情仍嚴峻的期間，難免新聞報導或是生活話題都圍繞著疫情為中心。建議多聊聊除了這個以外的事，恰當地轉移注意力，讓心情放鬆，並維持生活持續的運轉。比如看疫情報導以外的電視節目、拿出老照片來說說過去的故事、桌遊、歌唱、養花賞花等。防疫期間盡量減少出門，萬一有必要出門，務必戴好口罩，保持人與人之間的安全距離（1.5公尺以上）。

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許多人過度擔心被感染，以致於造成身心失調。建議維持適當運動及活動（如平甩功、身體的拉伸或使用室內運動器材）。因為全國進入第3級警戒，宜減少戶外活動，但盡可能維持與親友的互動。此外，疫情期間採取視訊與親友維持互動是很方便而重要的。

雖然疫情仍然嚴峻，相信透過「平、常、心、轉、動」的原則，能讓較高風險的長輩能有效防疫，並平安渡過這波疫情帶來的衝擊。



資料來源：健康醫療網 協助老人防疫　老年精神醫學會倡「平、常、心、轉、動」

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