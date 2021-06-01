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「平、常、心、轉、動」5口訣 助年長者順利抗疫
平:
以減輕長輩過度的焦慮為目標，平心靜氣用長輩可以聽得懂的語言，舉簡單的例子，平鋪直敘地說明病毒肺炎是怎麼一回事，相對應的措施又是怎麼一回事。平和地說明各種消息新聞或可能令長輩擔心的傳說，以減輕憂慮。
常:
了解對於未知的病毒或疾病會感到焦慮，是人的正常反應。在這樣的時期裡，設法維持日常的規律，即便是例如定時起床，定時入睡，這樣的小事，也有助於維持身心的安定。
心:
在容易焦慮的疫情氛圍中，特別要主動傳遞彼此的關愛之心。尤其關心容易受到影響的長輩，包括原本就有焦慮症，失眠，或是強迫症狀的長輩，他們可能會更加擔心，睡不好，或是不停地重複洗手。特別留心需要多加幫忙以防疫顧健康的族群，例如失智長者。他們不易記住各種防疫口訣，常會取下口罩，也常忘了已經洗過手又觸摸物品，提供適當的協助與指示很重要。
轉:
在疫情仍嚴峻的期間，難免新聞報導或是生活話題都圍繞著疫情為中心。建議多聊聊除了這個以外的事，恰當地轉移注意力，讓心情放鬆，並維持生活持續的運轉。比如看疫情報導以外的電視節目、拿出老照片來說說過去的故事、桌遊、歌唱、養花賞花等。防疫期間盡量減少出門，萬一有必要出門，務必戴好口罩，保持人與人之間的安全距離（1.5公尺以上）。
動:
許多人過度擔心被感染，以致於造成身心失調。建議維持適當運動及活動（如平甩功、身體的拉伸或使用室內運動器材）。因為全國進入第3級警戒，宜減少戶外活動，但盡可能維持與親友的互動。此外，疫情期間採取視訊與親友維持互動是很方便而重要的。
雖然疫情仍然嚴峻，相信透過「平、常、心、轉、動」的原則，能讓較高風險的長輩能有效防疫，並平安渡過這波疫情帶來的衝擊。
資料來源：健康醫療網 協助老人防疫 老年精神醫學會倡「平、常、心、轉、動」
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