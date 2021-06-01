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防疫期間要吃也要動　國健署教4招居家運動提升免疫力

防疫期間要吃也要動　國健署教4招居家運動提升免疫力
防疫期間要吃也要動　國健署教4招居家運動提升免疫力

健康醫療網

2021-06-01 15:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】為防範新冠肺炎疫情，國民健康署呼籲防疫期間，在家仍需適度的運動，並注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。

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簡單居家運動　加強自身防護力

此外，研究指出測量體重有助於節制口腹之慾，民眾也可以和家人一起「天天量體重」，讓大家防疫在家，也能做好體重控制，以避免體重直線上升。

4個居家運動妙招　鍛鍊身體顧健康

國民健康署吳昭軍署長提供以下4個居家適度運動的妙招，讓您在家鍛鍊身體，提升防疫能力：

1、核心穩定、瑜珈、徒手訓練效果好：在家可以進行核心穩定、瑜珈、徒手訓練，如雙人反向跳、蹲馬步、超慢跑、太極拳、八段錦、上班族健康操、高齡者健康操等，強化平衡力、肌力、肌耐力、柔軟度或心肺耐力，促進健康。

2、水瓶、彈力帶簡易器材多變化：除了徒手運動，可以運用家裡的水瓶、彈力帶等簡單的器材進行訓練，以循環訓練方式針對上肢、核心、下肢設計運動動作，使用2瓶礦泉水，就可以在家隨時健身，增加身體活動量，運動6分鐘就可消耗約32卡熱量，如同在健身房的運動方式。

3、椅子、門框、牆壁皆是好設備：另外也可以扶著沒有輪子的椅子做深蹲，年紀較大的長輩則可以進行坐姿站起，或是借助門框、牆壁做伸展、伏牆挺身、抬腿等運動，增加動作的變化性。

4、親子互動、代間互動、全齡運動樂趣多：小朋友停課在家學習期間，爸爸媽媽可以和小朋友一起遊戲運動、推彈力球、跳跳繩等，小朋友也可以幫阿公阿嬤搥搥背，以每分鐘約60次且不痛為宜，不但可以促進血液循環，還可以增進代間祖孫情。



資料來源：健康醫療網 防疫期間要吃也要動　國健署教4招居家運動提升免疫力

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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