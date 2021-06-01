【名家專欄】洪碩宏中醫師／工作上班老肩頸痠痛？按摩３穴位助改善，超過２週速就醫！

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現代人日常生活中普遍大量使用3C產品，尤其多數上班族工作時長時間固定同一姿勢使用電腦來辦公，容易造成肩頸、腰背肌群過度使用而開始僵硬疲乏，肌肉的營衛氣血輸布受阻，導致血不榮筋，或局部氣滯血瘀，進而產生酸痛，甚至腫脹疼痛。而頸部的肌肉筋膜倘若太過緊繃，嚴重時疼痛也會牽引至後腦勺及頭部兩旁的顳側、太陽穴產生頭痛，可能就產生所謂的頸因性頭痛。
在上述前提下，照理說，對局部施以適當的外力進行按壓或拍打，應能改變其肌肉筋膜張力、促進氣血循環，改善疼痛。然而多數民眾對於肌肉的組成分佈方向層次較不理解、對於自身疼痛的感受不見得能夠明確知悉，再加上有時候主觀感受到疼痛的位置可能是真正病灶處產生的轉移痛，並非真正的病位點，所以即使在該疼痛部位施以治療仍無法改善其疼痛。
肩頸僵硬別亂喬，方法不當恐讓情況加劇！
在臨床上經常遇到患者前來門診的時候，不好意思地跟我說他因為脖子緊緊卡卡的，自行做頸部伸展，或請家人幫忙按摩，結果反而造成症狀加重，痛得脖子轉不動、整個晚上睡不好。這些情況都更加凸顯了，針對同一個肩頸痠痛的問題，病情診斷，以及施術者的手法是非常關鍵的因素。必須先清楚分析疼痛的來源、肌肉組織受損的程度、再決定最適合的治療手段，否則既耽誤最佳的恢復時機，還可能造成肌肉、筋膜受傷發炎擴大、甚至是神經根受壓迫而引發更嚴重的發炎病變等問題。
中醫３招改善肩頸痠痛，超過２週未好速就醫！
一般民眾倘若在短時間內發生了肩頸痠痛的情況，建議可以依照疼痛部位，在手部找尋相應穴位，施以適中的力度垂直按壓，或以畫圓方式進行揉壓，例如頸部旁側緊繃疼痛，可以按同側手背第二三掌骨中間的外勞宮（俗稱落枕穴）；頸後脊椎兩旁疼痛，可按壓手背第四五掌骨中間的中渚穴；而頸部脊椎正中線上的疼痛，可選擇與督脈相會的後溪穴（手握拳時第五掌骨遠端內側形成的皺摺線末端）。
穴位按摩的同時可以配合頭部及肩胛部的緩和運動，提升肩頸肌肉筋膜的舒展程度，也是中醫針灸常用的動氣療法。例如：頭部看左邊、看右邊、看上面、看上面，轉轉肩膀、輕輕擴胸展背，而後以此輪迴。動作配合呼吸吐納，緩慢而不過度用力或聳肩，便可以達到舒經活絡的效果。
此外，尚可以配合肩頸局部的熱敷，將毛巾泡熱水，熨敷在後頸部及上背部，溫度約攝氏41-43度，每次約15分鐘，可反覆進行２至３次。（每次熱敷中間可間隔３至５分鐘）
上述這些方法，都可以讓肩頸酸痛獲得緩解，但如果是肩頸疼痛持續惡化，或超過兩週以上未好轉，或有長期反覆性發作的肩頸痠痛，甚至伴隨肩臂麻木等情況，則務必儘快就醫尋求專業醫師協助。
治療肩頸痠痛 找出根源是關鍵！
針對慢性肩頸疼痛，無論對於中醫西醫來說，找出原因都是最為重要的一個部分。尤其對於中醫來說，藉由對患者的筋骨強弱、關節活動狀態來做評估，再配合觸診，找出產生疼痛的關鍵點，當下給予相應的針灸、拔罐、藥洗薰蒸、外敷藥膏，或傷科手法治療，再回溯其生活與相關病史，開立相應的內服藥，並給予生活調整建議，這些都是治療慢性疼痛的必要過程，以此才能治療疾病的根本。
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