自動測溫器量超久！客人「上下蠕動」沒感應　結局糗翻了

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原PO立刻回應「那不是量額頭啦，是量手的」，因為那台自動測溫器是可以在噴灑酒精時，同時偵測手溫，這讓客人聽了相當尷尬。她也忍不住笑虧，「想說我的客人怎麼變成蛇了，害我到現在整個腦海裡都是印度弄蛇人的畫面和音樂」。
許多網友看完也紛紛笑說，「這位客人也太可愛」、「上上下下左左右右AB，在打電動吧」、「這種的很方便一機二用」、「笑死，這也太有畫面」、「貼這告示好了，笑死」、「八成在找AB鍵」、「量體溫還要打密技哈哈哈哈」、「太可愛！但還是要給認真守防疫規則的客人一個讚」、「光用想的都覺得尷尬」。
另外，也有不少人分享經驗，「我第一次也是頭一直靠過去，想說怎麼都沒有量，結果手過去使用酒精，就量了…」、「我們的客人也很多這樣」、「某天去某個地方也是這台機器，我就搞不懂到底是怎樣量的，結果手一靠過去就出現溫度，心裡還覺得自己很笨」、「我第一次看到量手體溫時也覺得很妙」、「我剛剛進去郵局時也把額頭湊上去，超尷尬」。（編輯：許智超）
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