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自動測溫器量超久！客人「上下蠕動」沒感應　結局糗翻了

▲有店員透露，看到客人對著自動體溫器「上下蠕動」，讓她感到相當疑惑。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有店員透露，看到客人對著自動體溫器「上下蠕動」，讓她感到相當疑惑。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 19:25:45

台灣疫情持續爆發，全國三級警戒也延長至6月14日，因此民眾進入店家都要實聯制、量測體溫，落實防疫措施。今（3）日就有網友分享，店裡加裝自動測溫器，結果看到有位客人量很久都沒反應，甚至還對著體溫器「上下蠕動」，讓她忍不住笑出來，真相曝光後，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她在上班時，轉頭剛好看到一位客人正在量體溫，只見對方的額頭對著自動測溫器，「上上下下、左左右右、前前後後」，於是她上前詢問客人在幹嘛，對方疑惑的說「我在量額溫啊，但是你的機器好像壞掉了，感應不到我」。

原PO立刻回應「那不是量額頭啦，是量手的」，因為那台自動測溫器是可以在噴灑酒精時，同時偵測手溫，這讓客人聽了相當尷尬。她也忍不住笑虧，「想說我的客人怎麼變成蛇了，害我到現在整個腦海裡都是印度弄蛇人的畫面和音樂」。

▲原PO向客人解釋，這台自動體溫器不是量額頭，其實是量手溫的。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO向客人解釋，這台自動體溫器不是量額頭，其實是量手溫的。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
許多網友看完也紛紛笑說，「這位客人也太可愛」、「上上下下左左右右AB，在打電動吧」、「這種的很方便一機二用」、「笑死，這也太有畫面」、「貼這告示好了，笑死」、「八成在找AB鍵」、「量體溫還要打密技哈哈哈哈」、「太可愛！但還是要給認真守防疫規則的客人一個讚」、「光用想的都覺得尷尬」。

另外，也有不少人分享經驗，「我第一次也是頭一直靠過去，想說怎麼都沒有量，結果手過去使用酒精，就量了…」、「我們的客人也很多這樣」、「某天去某個地方也是這台機器，我就搞不懂到底是怎樣量的，結果手一靠過去就出現溫度，心裡還覺得自己很笨」、「我第一次看到量手體溫時也覺得很妙」、「我剛剛進去郵局時也把額頭湊上去，超尷尬」。（編輯：許智超）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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