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「林依晨師妹」陳加恩耍文青　試鏡大加分

▲陳加恩文字傳達細膩，試鏡時為角色加分。（圖／周子娛樂）
▲陳加恩文字傳達細膩，試鏡時為角色加分。（圖／周子娛樂）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-04 21:00:00

林依晨師妹陳加恩外表空靈、思維跳躍，平時會在社群媒體上分享自己的文字，對於情感表達細膩，又有天馬行空的想像力，經紀人曾說她有點像外星人，而這也成為陳加恩的獨特魅力，還記得在試鏡公視人生劇展《無常日常》時，她不經意提起角色和自己的相似、連結點，導演與製作團隊也被陳加恩社群上的文字風格所吸引，直說這個部分有為角色加分。

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▲陳加恩氣質清新。（圖／翻攝陳加恩IG）
▲陳加恩氣質清新。（圖／翻攝陳加恩IG）
陳加恩獨特的文筆，偶爾會寫出讓讀者不禁會心一笑的內容，例如「呼吸從短促而龜裂，眼淚從早到晚。哭泣的時候，最貼近現實的是一張又一張來自四方的衛生紙。眼睛好奇妙，彎彎且祕密的傳遞訊息。相似卻又獨立，如同一杯珍珠紅茶拿鐵。紅茶多了，牛奶只能越來越少」、「不可以愛慕虛榮，可以愛木須龍」，也因這樣的文筆讓她收穫許多粉絲。

因為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，陳加恩參與的新戲暫停拍攝中，陳加恩並沒有因此而停下創作，持續希望透過「文字」讓大家看見不同的一面，她也坦言:「其實一開始對於自己的文字用詞感到擔憂，會不會因為過於天馬行空讓人看不懂。」但很開心大家其實真的能從文字中感受到自己想傳達的東西，為此也跟經紀公司討論，希望未來能夠將這些心情手札集結成冊，盼望有一天能出書，但陳加恩自認是一個三不五時會把自己寫過的文字再拿出來再修改、調整的人，笑說對於編輯來說，會是個很龜毛的創作者。

▲陳加恩氣質清新。（圖／翻攝陳加恩IG）
▲陳加恩希望能夠將心情手札集結成冊，有一天能出書。（圖／翻攝陳加恩IG）
 

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