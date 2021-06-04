「林依晨師妹」陳加恩耍文青　試鏡大加分

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陳加恩獨特的文筆，偶爾會寫出讓讀者不禁會心一笑的內容，例如「呼吸從短促而龜裂，眼淚從早到晚。哭泣的時候，最貼近現實的是一張又一張來自四方的衛生紙。眼睛好奇妙，彎彎且祕密的傳遞訊息。相似卻又獨立，如同一杯珍珠紅茶拿鐵。紅茶多了，牛奶只能越來越少」、「不可以愛慕虛榮，可以愛木須龍」，也因這樣的文筆讓她收穫許多粉絲。
因為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，陳加恩參與的新戲暫停拍攝中，陳加恩並沒有因此而停下創作，持續希望透過「文字」讓大家看見不同的一面，她也坦言:「其實一開始對於自己的文字用詞感到擔憂，會不會因為過於天馬行空讓人看不懂。」但很開心大家其實真的能從文字中感受到自己想傳達的東西，為此也跟經紀公司討論，希望未來能夠將這些心情手札集結成冊，盼望有一天能出書，但陳加恩自認是一個三不五時會把自己寫過的文字再拿出來再修改、調整的人，笑說對於編輯來說，會是個很龜毛的創作者。
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