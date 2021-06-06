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為什麼大家都在講「冠狀病毒」，那是什麼東西？
「冠狀病毒」是一種病毒，會讓人身體不舒服！
病毒呢，是很小很小的東西，因為太小了，很容易就跑到身體裡面，雖然你看不到它們，但他們會在身體裡面跑來跑去，破壞你的身體。
而「冠狀病毒」這種病毒，頭上戴了一個皇冠，所以我們幫它們取了這樣的名字。不過最近冠狀病毒出現了一些新的成員，我們叫它「新型冠狀病毒」或是「COVID-2019」（2019 年的冠狀病毒），我們跟它還不熟，需要花一點時間才能了解！
它會進入我的身體嗎？
對呀，它會跑到人的身體裡面，不過因為它沒辦法自己飛，所以會包在鼻涕、咳嗽的痰，或是口水裡面一起飛，叫做「飛沫」，飛沫就可以飛得很遠，還會在空中停留一段時間喔。
我該怎麼辦？
因為冠狀病毒會靠著飛沫飛來飛去，所以出門的時候要戴口罩，才不會被這些飛沫噴到！
不過啊，有些人會用手遮住噴嚏、咳嗽，手上就會有鼻涕或痰，再摸了其他的東西就會沾在上面，如果下一個人摸到、再摸了自己的臉，就可能被飛沫傳染！所以在外面的時候，不要亂碰東西，也要記得勤洗手、多消毒。
酒精、漂白水可以消滅這些病毒，所以隨身帶著這些消毒瓶，對碰到的東西消毒，就能解決這樣的狀況！
如果它進入我的身體會發生什麼？
你可能會感覺有點不舒服，就像你感冒了一樣。可能會發燒、咳嗽，覺得呼吸吸很大很大口才能吸到空氣。
不過就像其他時候你生病一樣，幾天之後你就會感覺好多了，你會再次和你的朋友一起玩！
照顧你的人會保護你的安全
就算病毒很可怕，你也不用害怕，大人們已經在研究怎麼解決這個問題，大家都會保護你、照顧你，即使病毒跑進身體裡，也會很快康復！
我們也要保護其他人
如果病毒跑進你的身體裡，為了避免病毒再跑到其他人的身體裡，我們必須先在家裡、或是醫院待幾天，讓我們的身體殺死病毒，恢復健康。
如果有人身上有病毒，然後你曾經跟他在一起，我們也會擔心病毒是不是跑到你身上了，所以也要先在家裡觀察幾天，確認你安全，才可以再出門去玩、或是去上學。
我們很快會有新生活
雖然現在要戴口罩、勤洗手很辛苦，但是已經有很多很多的科學家正在努力阻止病毒，研究疫苗以保護我們所有人。如果你有什麼擔心的，別害怕，跟爸爸媽媽討論吧！
我們也要保護其他人
有時候大人們可能會很兇的罵你，要你洗手、聽話不要亂摸東西，那是因為我們擔心病毒跑到你身上。
有時，疾病會影響很多人。重要的是，那些關心你的人正在保護你。但勤洗手、戴口罩真的可以阻止這些病毒繼續傳播，千萬不要害怕！
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 如何跟孩子講解疫情？聯合國 8 大 QA 用小故事看懂
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