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中山醫院不孕症與各科疑難病中醫藥諮詢黃貴松醫師表示，中醫講究人體的氣血循環，氣血溫和暢通才健康，但現在很多人都長時間加班熬夜、三餐外食又愛喝冰冷甜飲，這些都會造成氣血循環不順，導致身體寒氣或濕氣過重而虛弱，再加上晚婚晚育趨勢，不孕症的問題也愈發嚴重。因此，若有計劃性生產的夫妻，在備孕期間建議從根本調理，飲食均衡、避免喝冰飲與適當運動，並保持正向的心情及良好睡眠品質，才能夠穩固自己的好孕體質；對於積極求孕的不孕夫妻，可諮詢專業中醫師，對症下藥更能快速、有效地調理身體。
中醫拼品質、西醫拼數量 不孕症「醫」次搞定
黃貴松醫師說明，有的患者因為心急想懷孕的關係，多半來到生殖中心後，就直接進行人工受孕或試管嬰兒療程，但因為過去的不良習慣或身體本身體質不易受孕的關係，常以失敗告終。此時，可嘗試轉做中醫諮詢，通常經過三至六個月的調理後，身體與精卵品質會得到改善，再搭配西醫的人工受孕或試管嬰兒療程，事半功倍，大幅提升懷孕成功率。
黃貴松醫師進一步說明，目前中西醫合併治療不孕症普及，只是過去患者都會瞞著醫師，自行抓藥或聽信偏方，但每個患者的身體狀況、要調整的問題都不同，若無經過不孕症專業中醫師診斷、配藥，可能會有補錯方向或是補過頭的狀況，反而對身體造成反效果。因此，建議患者直接諮詢不孕症專業中、西醫師，讓中西醫共同討論，找到相輔相成的治療配套，早日圓滿生子夢。
滿足患者中西治療需求 生殖中心引進中醫諮詢部
台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，為早日圓滿每對不孕夫妻的生子夢，生殖中心在各方面都力求精進，除了引進精密的儀器外，也設立心理諮商以及中醫諮詢部等，結合各科專業醫師意見提供全面的醫療服務，患者能獲得全方位的照護，更能有效率地迎接孩子到來。
資料來源：健康醫療網 生殖中心導入中醫技術 讓不孕症「醫」次搞定
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