我是廣告 請繼續往下閱讀
義大利醫師群在 2021 年 5 月 7 日的研究顯示，大約有 10% 的孩子沒辦法從新冠肺炎的感染中完全恢復，可能會留下一些症狀，稱為長期急性後遺症，包含義大利、瑞典和俄羅斯的兒童都有觀察到這樣的現象；仔細分析之後，也看到痊癒者跟有後遺症的孩子，在免疫學上有一些差異，不過這份研究尚未經過同行評審，在廣泛的臨床上是否有此現象可能還需要時間證實。
研究：失眠、頭痛可能變長期問題
研究團隊表示，急性後遺症包括疲勞、頭痛、呼吸急促、胸痛和生活質量總體下降等症狀，而兒童的部分更特別，因為大部分的兒童是無症狀、或是輕症感染，但卻有一部分人可能產生後遺症。而團隊發現，根本原因與免疫系統持續失調、過度發炎、病毒複製對人體組織的直接毒性作用、內皮損傷和微血管損傷等幾項原因有關。
跟完全康復的兒童相比，有後遺症的兒童免疫系統活化的更厲害，也會產生眾多免疫細胞，很難恢復到正常濃度，所以才會產生跟免疫相關的種種症狀，尤其是神經方面的損傷。
「跟先天免疫相關的免疫細胞是兒童會有後遺症的關鍵因素。這些發現可以解釋為什麼有些孩子在感染之後，還會有疲倦、無法自理生活、頭痛、關節和肌肉疼痛以及心搏過速等症狀，過去可能被認為是自體免疫的問題，但現在發現可能被感染所引起。」研究團隊表示。
但目前還沒有兒童可以施打的疫苗，可能造成越來越多孩子的長期嚴重問題，可能是接下來科學家們必須重視的問題。
參考資料
Study reveals acute immunologic changes in children with long COVID
Immune profile of children with post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection (Long Covid).
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 小孩染疫也會有後遺症！研究：失眠、頭痛可能變長期問題
疫情即時／日本124萬劑疫苗下午抵台！如何分配施打？指揮中心回應了