未來即在眼前─Audi e-tron Sportback 55 quattro S line試駕

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Audi在2009年發表第一款掛上「e-tron」名稱的電動概念車R8 e-tron，算是確立「e-tron」將會是Audi的電動車品牌，2011年推出A3 Sportback e-tron all-electric投入運行測試，直到2018年，首款直接冠上「e-tron」為名的量產電動車系問世，而台灣則略受新冠肺炎疫情影響下，終於在2020年底開始販售，而我們也一直到2021年中終於有機會試駕。
實際見到e-tron Sportback 55 quattro S line，在外型上大致與現行Audi的多數Q系列Sportback車款相仿，Audi一直以來在造型設計上就給人十足的前衛與科技感，所以即使是代表新世代的電動車，似乎也不用太在去在前衛與科技感上著墨太多，所以e-tron Sportback在整體線條比例與造型上，都比相似車款來的協調順眼許多，比較沒有那種刻意想要強調什麼的誇張設計，而與同門Q系列比較顯得外觀區隔，是採用橫柵間距較密的水箱護罩設計，透過巧妙運用不同顏色的點綴，去突顯出電動車獨有的設計元素，另一個可以明顯辨識的部分是，本次試駕的e-tron Sportback 55 quattro S line配有全數位虛擬後視鏡 (Audi Virtual Exterior Mirror)，所以在兩側沒有傳統的後視鏡，而是由兩具攝影機所取代，而其也算是台灣現階段首輛採兩側全數位虛擬後視鏡的車款。
進入座艙，由「12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus」與中控雙層高畫質觸控螢幕組成的直覺化智慧操作介面，基本架構與現行Audi其他車款相去不遠，就連介面邏輯也相同，但配置上卻更符合人體工學，上車後幾乎不需要重新適應，應該是一路以來所試駕的所有電動車中，操作介面適應時間最短的，同樣沒有刻意炫技的介面，科技與實用兼顧；而融合仿效遊艇操縱桿設計的懸浮造型排檔桿，但換檔方式並非如傳統推動整支排檔，而是只需要撥動排檔桿前端的換檔鍵即可，同時包括電子手煞車鈕、Audi Drive Select可程式車身動態系統與引擎啟動鈕等都在一個手掌可及之處，操作上同樣十分便利。
然而大家最在乎的應該還是全數位虛擬後視鏡實際使用上會不會難以適應，其實起初上車後，需要藉由兩側後視鏡判位時，還是會習慣地看向窗外傳統後視鏡的位置，但經過一小段路適應後，發現只要稍微改變視線的水平高度即可，而且在盲點警示的輔助下，在顯示幕周邊會以黃燈或綠燈輔助判斷，基本上只要看見黃燈亮起或閃爍，就必須多加注意側邊來車，若是綠燈就代表相對安全，試駕當天，無論停車或在高速公路上變換車道似乎也沒有發生不習慣的狀況，所以面對此最新科技，其實就是習慣了就好，其中，左側顯示幕具觸控調整功能，欲調整攝影機角度僅需在螢幕上輕點與拖曳即可。
本次試駕的e-tron Sportback 55 quattro S line，動力系統由兩具電動馬達組成，最大動力輸出可達408PS與664Nm，並配有電動化quattro恆時四輪傳動科技，由於其車重達2599kg，0~100 km/h起步加速成績為5.7秒，相較於許多電動車都強調瘋狂到噁心的加速能力，e-tron Sportback 55 quattro S line雖然加速能力沒有那麼瘋，但開了一天下來，反而比較喜歡這樣的設定，動力依舊隨傳隨到且綿密飽滿，開起來壓力不會那麼大，不用擔心會有一股力量忽然湧出來，而且4.9米的車長與超過2.5噸的車重在多數狀況下並沒有對操控帶來太多負擔，駕馭起來會讓人以為是開一輛與Q5尺碼相當的CUV，整體設定就像車內介面相同，十分容易上手，對於自傳統油車轉開電動車的駕駛者來說，不需要太多時間就可以適應。除此之外，Audi e-tron全車系標配獨立五連桿式跑車化氣壓式懸吊系統，駕駛者可透過Audi Drive Select 可程式車身動態系統切換七種不同阻尼與車高設定，系統會依據道路狀況、行車速度與駕駛偏好等因素調整車身高度，使其能因應各種地形、天候狀況，調節出最適切的設定。
至於大家關切的續航力部分，e-tron Sportback 55車型配置總電量95 kWh水冷式高容量鋰電池組，並設置於座艙下方，並以保持在396 V定額電壓下穩定運作，依據WLTP 測試之數據，單次續航里程可達到446公里，此外，電動化quattro 智慧型恆時四輪傳動系統與最新電能回充科技，當駕駛者鬆開加速踏板讓車輛依慣性滑行時，可透過方向盤後方撥片或MMI觸控回饋操作介面上設定三種不同的能量回收模式，而先進的溫度管理系統還可靈活運用高壓電池的廢熱對車室內部空間進行加熱和空調調節，最多可使續航里程提升多達10%。基本上，在台灣足以應付絕大多數的行駛需求，而旅程電腦裡的可行駛里程數，會依據前150公里的行駛紀錄估算接下來的可行駛里程數，並在行駛過程中滾動計算，便於駕駛者規劃充電行程。
而Audi e-tron可使用 AC（交流電標準充電）和 DC（直流電快速充電）進行充電，AC 可在 4.5 小時充飽、DC 則可以在 30 分鐘內充飽至少 80%電量，車主除了可在家中裝設充電設備外，Audi也與Noodoe (拓連科技) 與華城電機合作，透過策略聯盟串聯Noodoe EV環島充電網 及華城電機旗下EValue 充電據點，布建於全台百貨公司、飯店停車場等場域，加上全台相容近千座公用充電站，滿足車主多元化充電需求。同時在五大都會樞紐地區的原廠授權展示中心設置「Audi極速充電站」，初步規劃了Audi內湖、Audi濱江、Audi新莊、Audi新竹、Audi台中及Audi 高雄六個經銷據點，皆設置高達180 kW的高效充電服務，充電10分鐘即可滿足約115公里行駛里程的電力所需。
Audi在台發表e-tron車系時，同時提供SUV和Sportback雙車款及55 quattro與50 quattro雙動力編成，並以304萬起的價格設定，合乎消費者期待，本次試駕的e-tron Sportback 55 quattro S line算是該車系在台灣的頂規車型，建議售價為357萬起，其自外型到內裝，以及動力與底盤設定，看起來、開起來、操作起來幾乎都與現行Audi所有車款相仿，甚至還更好用、更好開，完全沒有過去試駕部分電動車時，都需要花一點時間適應，讓消費者可以自油車轉換至電動車可以無縫接軌，然而如此平易近人的表現，其實對於行車安全也有所幫助，當電動車銷售量逐漸攀升的過程中，還是會看見一些因人為操作錯誤、不習慣而造成的交通意外，所以，若是想換部高級品牌電動車又擔心會開起來會不習慣的朋友，完整度極高的Audi e-tron系列相當值得推薦。
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S line
| 長寬高(mm)
| 4901/1935/1673
| 軸距(mm)
| 2928
| 車重(kg)
| 2599
| 動力型式
| 前、後電動馬達
| 最大馬力(ps)
| 408
| 最大扭力(Nm)
| 664
| 前懸吊
| 五連桿
| 後懸吊
| 五連桿
| 輪胎尺寸
| 265/45R21
| 0-100km/h(秒)
| 5.7
| 續航力(km)WLTP
| 446
| 售價(萬元)
| 357.0